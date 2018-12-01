ОПЕК посоветовали снизить добычу нефти

Странам, входящим в ОПЕК, рекомендовали снизить объем нефтедобычи на 1,3 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Экономическая комиссия ОПЕК посоветовала сделать это, чтобы "сбалансировать уровень спроса и предложения в 2019 году" в преддверии встречи министров стран-членов ОПЕК в Вене 6 декабря, сообщает Bloomberg.

Рекомендации комиссии не являются обязательными к исполнению, но сигнал о перенасыщенности нефтяного рынка уже свидетельствует о том, что картель закладывает основу для сокращения добычи, считают в агентстве.

Осталось только выбрать путь сокращения объемов "черного золота".