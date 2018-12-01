Отказ от встречи с Путиным – упущенный шанс для Трампа

Президент США Дональд Трамп в пятницу вечером в интервью "Голосу Америки" заявил, что у него "хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и он встретится с ним, "когда наступит подходящее время". Напомним, что в четверг в своем "Twitter-стиле" глава Белого дома неожиданно отменил ранее планировавшуюся встречу с российским лидером и заявил, что принял решение, "основанное на обостряющейся напряженности между Россией и Украиной". При этом, примерно за час до этого высказывания глава Белого дома сказал репортерам: он вероятно, встретится с Путиным на полях саммита, добавив, что "сейчас очень хорошее время для встречи".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, уже находясь на борту президентского лайнера Air Force One, что Трамп принял решение не встречаться с Путиным после совещания с государственным секретарем Майком Помпео, главой администрации Белого дома Джоном Келли и советником по национальной безопасности Джоном Болтоном. Все они считаются ястребами американской внешней политики, не склонными развивать полноценное сотрудничество с Москвой и вполне могли убедить эмоционального Трампа аннулировать встречу с российским коллегой.

Ожидалось, что в ходе второй после Хельсинки исторической встречи лидеры двух стран обсудят Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), о выходе из которого в одностороннем порядке ранее объявил Белый дом, а также другие геополитические и крайне важные как для двусторонних отношений, так и для международного сообщества в целом вопросы стратегической стабильности.

Многие аналитики увязали отказ Трампа не только с "особой позицией" "ястребов" в его окружении, но и с общим внешнеполитическим мейнстримом в Соединенных Штатах. После ноябрьских выборов в конгресс, когда демократы получили контроль за нижней палатой конгресса, Трамп неизбежно столкнется со все более усиливающимся давлением как со стороны своих политических противников, так и спецкомиссии Роберта Мюллера, занимающегося поиском так называемого российского следа в предвыборной кампании. Например, в интервью CNN накануне саммита один из наиболее рьяных русофобов в конгрессе США Роберт Менендес прямо призвал главу Белого дома "бросить вызов Владимиру Путину". Другое дело: нынешний внешнеполитический расклад дает Трампу все шансы проявить волю и решимость в качестве сильного политического лидера. Но американский президент пока не пользуется такой возможностью.

В принципе "Twitter-отмена" Трампом ранее запланированной встречи с президентом России была ожидаемой с того самого момента, как американский лидер поставил это событие в зависимость от обстоятельств инцидента в Керченском проливе. Трамп, таким образом, сам связал себе руки, сделав себя заложником общезападных трактовок произошедшего в Керченском проливе.

А в том, какими именно будут подобные трактовки, никаких сомнений не было с самого начала: независимо от фактов, эти оценки очевидно были бы (и реально стали) проукраинскими. В результате Дональд Трамп не оставил себе пространства для маневра. И это вряд ли приятно ему самому. Однако в этой связи ошибочно считать, что эта встреча больше нужна российской стороне. Дело в том, что прояснять такие спорные вопросы, включая столь острые инциденты на море, нужно именно на подобных личных встречах. Поэтому отказ от встречи является упущенным шансом не для Владимира Путина, а прежде всего для Дональда Трампа, который мог получить прекрасную возможность обсудить любые спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса. Иными словами, и продемонстрировать качества сильного политического лидера. Ни того, ни другого теперь, похоже, не будет.

Прямая речь

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, озвученными в интервью ТАСС, Москва "не будет сама инициировать новые переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа". "Дело в том, что эту согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют", - подчеркнул Дмитрий Песков. По его словам, встречу лидеров двух стран можно планировать только при обоюдном настрое, ее невозможно планировать с одной стороны. "Отсутствие такой встречи приводит к напряженности", - заключил Дмитрий Песков.

Как отметил в свою очередь в интервью РИА Новости помощник президента России Юрий Ушаков, отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером не способствует конструктивному развитию отношений. "Это просто вызывает сожаление, поскольку мы планировали провести обстоятельный разговор, чтобы обсудить и вопросы стратегической стабильности, с учетом планов американцев выйти из ДРСМД. Хотели обсудить горячие региональные конфликты, в том числе сирийское урегулирование, КНДР. Все то, что сейчас на повестке дня. Хотели обсудить тупик, который создался в двусторонних отношениях", - подчеркнул Юрий Ушаков, добавив, что ему пока трудно предположить, когда может состояться полноценная встреча российского лидера с главой Белого дома. "Жалко, что этот контакт переносится на неопределённое время. И когда он может быть - теперь даже трудно предположить. Мне трудно предположить, поскольку я не вижу впереди, в ближайшие месяцы, международного форума, где они могли бы встретиться и провести такую встречу. Может быть, появится возможность провести отдельный контакт, я не знаю", - заявил Ушаков.

По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам РФ Константина Косачева, Трамп, обосновывая отмену встречи с президентом РФ Владимиром Путиным тем, что "корабли и моряки не вернулись на Украину из России", косвенно признал Крым российским. "Несмотря на то, что у инцидента (как и в любой конфликтной ситуации) было две стороны и, значит, есть две точки зрения, сенаторы четко пошли по украинской логике, - написал Косачев на своей страничке в Facebook. - То есть очередной антироссийский выхлоп без предмета для потенциальной дискуссии, которых из Вашингтона за последнее время раздаётся немало, к тому же еще и без каких-либо созидательных, а не разрушительных последствий. Единственное, что в данном контексте как-то обсуждают - будут ли новые санкции против России".

В свою очередь, как подчеркнул российский сенатор Алексей Пушков, комментируя отмену встречи двух лидеров, "Соединенные Штаты не настроены на серьёзный диалог с Россией". "Отмена Трампом встречи с Путиным под явно надуманным предлогом показывает, что США не настроены на серьезный диалог с Россией", - написал Алексей Пушков на своей странице в Twitter.