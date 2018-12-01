Овечкин вышел на 15-е место по голам в истории НХЛ

Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин достиг новой высоты в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Он поднялся на 15-е место.

Овечкин набрал три очка в очередном матче регулярного чемпионата против "Нью-Джерси", который его команда выиграл 6:3. На счету россиянина, в том числе, одна заброшенная шайба, которая стала для него 626-й за карьеру в заокеанской лиге.

Благодаря этому голу в списке снайперов НХЛ он обошел Джерома Игинлу и Джо Сакика, теперь ему предстоит догнать Дейва Андрейчука, который за карьеру забросил 640 шайб. Напомним при этом, что речь идет о голах в регулярных чемпионатах, так как статистика игр плей-офф в НХЛ учитывается отдельно.

Кстати, после матча с "Нью-Джерси" раздевалку "Вашингтона" посетил неожиданный гость. С игроками команды пришел пообщаться английский футболист Уэйн Руни, ныне выступающий в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). Не так давно он провел последний матч за сборную Англии, выйдя на поле в товарищеском матче со сборной США. В соцсетях появилось видео беседы Руни с Овечкиным.

Между тем

Минувшей ночью состоялся еще ряд матчей. "Лос-Анджелес" потерпел очередное поражение в "регулярке", на выезде уступив "Калгари". При этом в составе гостей на льду не появился россиянин Илья Ковальчук. Как сообщил журналистам главный тренер "королей" Уилли Дежарден, Илья выбыл из строя, так как у него в лодыжке обнаружена инфекция. Специалист не смог дать прогноз, когда Ковальчук вернется на лед.