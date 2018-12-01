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Рубрика: В мире

Пентагон предложит Турции альтернативу российским С-400

Пентагон планирует обеспечить Турцию системами ПВО в качестве альтернативы российским зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф". Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu, ссылаясь на доклад минобороны США, представленный в Конгрессе.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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По данным агентства, американские власти предупредили правительство Турции, что закупки у России С-400 "окажут отрицательное влияние на турецко-американские отношения и роль Турции в НАТО". Кроме того, подготовлен пакет мер "по обеспечению Турции мощной системой ПВО и ПРО, интегрированной с системами НАТО", цитирует РИА Новости.

Пентагон также подчеркивает особую геостратегическую значимость Турции для безопасности юго-восточного фланга НАТО. Несмотря на напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона, Турция продолжает участвовать в миссиях НАТО и является активным военным партнером, говорится в докладе.

Меду тем обеспокоенность Вашингтона вызывает сотрудничество Анкары с Россией и Ираном, арест граждан США и сотрудников американских дипмиссий в Турции.

В докладе также говорится, что Турцию могут исключить из программы по производству истребителей F-35 под руководством США, если Анкара не откажется от закупки российских ЗРК. Ранее США также угрожали Турции санкциями за покупку С-400.

Фото: Дмитрий Виноградов/РИА Новости
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Напомним, первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в 2016-м году, 12 сентября 2017 года факт заключения контракта был подтвержден российской стороной. По данным главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, поставка ЗРС С-400 обойдется Анкаре в 2,5 миллиарда долларов.

В октябре 2018 года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. По его словам, в начале будущего года турецкие военнослужащие будут командированы в Россию для приобретения навыков по управлению комплексами.

Турция - первое государство, входящее в НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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