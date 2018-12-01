Путин обсудил с саудовским принцем ситуацию на рынке нефти

Президент РФ Владимир Путин продолжил серию двусторонних контактов "на полях" саммита G20 в Аргентине. Прошли переговоры Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Накануне Путин и наследный принц неформально пообщались. Увидев друг друга перед началом первого рабочего заседания, лидеры, словно старые приятели, расплылись в улыбке и дали друг другу "пять".

Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, как тема переговоров была обозначена ситуация на нефтяном рынке, а также должен был состояться обмен мнениями по обстановке в Сирии.

Ранее Путин встретился с премьером Японии Синдзо Абэ, который заявил о намерении обсудить на встрече вопрос мирного договора с учетом результатов предыдущей встречи лидеров в Сингапуре.