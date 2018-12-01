Путин поблагодарил Эрдогана за решение проблем

Президент России Владимир Путин встретился "на полях" саммита G20 с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он поблагодарил его за решение проблемных вопросов.

- Мы видим импульсы по тем вопросам, которые еще подлежат решению, - обратился Путин к турецкому коллеге.

Президент РФ привел в пример недавнее открытие морского участка газопровода "Турецкий поток". "Турция еще раз подтвердила независимый характер своей внешней политики и надежность как партнера", - заявил российский лидер.

Эрдоган, в свою очередь, предложил Путину созвать еще один саммит по сирийскому Идлибу. Прошлый состоялся в Стамбуле, и в нем приняли участие четыре заинтересованные страны (Россия, Турция, Франция, ФРГ).