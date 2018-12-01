Путин предложил лидерам Индии и КНР регулярный формат встреч

Президент России Владимир Путин встретился "на полях" G20 в Аргентине с лидерами Китая и Индии. Он предложил регулярно проводить подобные встречи в формате "Россия-Индия-Китай".

Такие саммиты могут проходить на площадке крупных саммитов и международных мероприятиях, пояснил глава государства. Он напомнил, что в прошлый раз переговоры лидеров стран в таком формате состоялись 12 лет назад. И их результатом стало создание объединения, которое теперь носит название "БРИКС".

Взаимодействие в рамках тройки может стать эффективным дополнением к сотрудничеству в нынешних форматах, заявил Путин. Это важно, поскольку процессы, происходящие в Евразии, требуют более тесной координации подходов трех стран. Наиболее это актуально для сферы безопасности.

Отдельные переговоры у Путина прошли с Си Цзиньпином. Лидер КНР в ходе беседы принял приглашение российского президента посетить Петербургский международный форум в следующем году. А сам он пригласил Владимира Путина принять участие Вас во втором саммите "Один пояс - один путь" в конце апреля 2019 года.