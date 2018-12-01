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01.12.2018 05:09
Рубрика: Власть

Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019

Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином на Саммите G20 в Аргентине. Российский президент предложил Си Цзиньпину совместить визит в РФ с Петербургским международным экономическим форумом в следующем году.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Вместо Трампа Путин встретится в Аргентине с Эрдоганом

"Мы готовимся к вашему визиту в Россию. Знаю, что вам уже передали наше предложение осуществить этот визит к привязке к форуму. Прошу вас посмотреть на ваш рабочий график. Если впишется, мы будем рады вас видеть в качестве главного гостя", - заявил Владимир Путин.

Си Цзиньпин поблагодарил за приглашение и заявил, что с удовольствием посетит в 2019 году Россию и поучаствует в форуме, пишет ТАСС.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Восточная Азия Китай Саммит G20 в Аргентине
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