Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином на Саммите G20 в Аргентине. Российский президент предложил Си Цзиньпину совместить визит в РФ с Петербургским международным экономическим форумом в следующем году.

"Мы готовимся к вашему визиту в Россию. Знаю, что вам уже передали наше предложение осуществить этот визит к привязке к форуму. Прошу вас посмотреть на ваш рабочий график. Если впишется, мы будем рады вас видеть в качестве главного гостя", - заявил Владимир Путин.

Си Цзиньпин поблагодарил за приглашение и заявил, что с удовольствием посетит в 2019 году Россию и поучаствует в форуме, пишет ТАСС.