Путин предложил выработать подходы к реформе ВТО на G20

G20 должна выработать подходы к реформе Всемирной торговой организации (ВТО). О такой инициативе президента РФ Владимира Путина сообщила его представитель в "двадцатке" Светлана Лукаш.

Ранее "двадцатка" провела закрытые для прессы заседания, где, в частности, представил предложения и президент РФ. Он выступил на втором рабочем заседании, которое было посвящено рискам мировой экономики.

Как рассказала Лукаш, Путин предложил на G20 начать обсуждение подходов к реформе, и через год, когда "двадцатка" встретится в следующий раз в Японии, можно будет выступить с совместными предложениями в этой сфере. Президент РФ, по ее словам, отметил роль ВТО, которая должна оставаться центральной площадкой в регулировании торговых споров.

Реформировать организацию надо, так как она не вполне эффективна в регулировании новых сфер - таких как электронная торговля, торговля услугами или инвестиции, пояснила шерпа.

Ранее Путин высказался на тему обновления ВТО, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20. Он заявил о необходимости стабилизировать организацию ради ее дальнейшего развития. По его словам, важно, чтобы урегулирование торговых споров проводилось исключительно путем диалога.