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01.12.2018 23:40
Рубрика: Власть

Путин рассказал об общении с Трампом в Аргентине

Текст: Татьяна Замахина (Буэнос-Айрес)
Президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что "на ногах", то есть вкратце, пообщался с президентом США Дональдом Трампом во время саммита G20.
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Ранее американский президент отменил полноценную встречу лидеров из-за керченского инцидента с задержанными украинскими кораблями, которые нарушили границу РФ.

- Дональд Трамп - человек с характером и очень опытный человек, - начал Путин отвечать на вопрос о срыве предварительных договоренностей.

Он напомнил, что, по сути, инициатива о встрече изначально исходила от американской стороны. Однако после провокации в Черном море президент США решил встречу не проводить.

Тем не менее в ходе кратного общения "на ногах" президенты пообщались - в том числе и на эту тему.

"Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море, - рассказал российский лидер. - У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Президент РФ выразил надежду, что встреча с Дональдом Трампом рано или поздно состоится. Это произойдет, когда американская сторона будет к этому готова, добавил российский лидер. По его словам, такая встреча давно назрела в связи с необходимостью решать задачи стратегической стабильности. Особенно это актуально после того, как американский президент объявил о намерении США выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того, в 2021 году заканчивается договор СНВ-3 - "по уже самому серьезному оружию стратегического характера", добавил Владимир Путин.

Есть и другие важные темы для разговора - о необходимости восстановления торгово-экономических связей, о ситуации в Сирии, Афганистане, Северной Кореи. Он отметил, что по всем этим направлениям необходимо вести диалог.

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"В этом заинтересованы далеко не только мы, но и другие страны, в том числе, и Соединенные Штаты", - сказал президент РФ.

Путина спросили, не планирует ли РФ ставить предварительные условия для следующей встречи с лидером США. Ведь последний то и дело меняет позицию по поводу переговоров.

"Мы не ставим каких-то предварительных условий, потому что уж очень важны вопросы, которые мы должны обсудить", - сказал Путин.

Он отметил, что переговоры важны для всего мира. Ведь ребром стоят вопросы, связанные в том числе с нераспространении оружия массового уничтожения.

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