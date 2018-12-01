Для трех аэропортов Москвы выбрали новые имена

Жители Москвы выбрали новые имена для трех столичных аэропортов. По итогам народного голосования определились новые варианты названий Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Как уже ранее писала "РГ", конкурс "Великие имена России" проводился, чтобы присвоить крупнейшим воздушным гаваням фамилии великих соотечественников. Организаторы отмечали, что речь идет не переименовании, а лишь об увековечивании имен. То есть, например, Шереметьево останется Шереметьевом. Только имени... Пушкина. За этот вариант на последнем этапе конкурса проголосовали более 38 тысяч человек (39 процентов респондентов).

Что касается Внуково, то там пока с огромным отрывом лидирует имя Сергея Королева. А Домодедово большинство опрошенных пока хочет назвать в честь Михаила Ломоносова. В течение нескольких дней организаторы конкурса обработают все анкеты и озвучат окончательные итоги конкурса 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала "Россия 1". В дальнейшем устроители проекта обратятся к властям столицы с ходатайством о присвоении имен аэропортам.

При этом есть определенная интрига: Сергей Королев лидирует не только в Москве, но и в Самаре. А Ломоносов - и в столице, и в Архангельске.