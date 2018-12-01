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01.12.2018 12:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для трех аэропортов Москвы выбрали новые имена

Текст: Сергей Бабкин

Жители Москвы выбрали новые имена для трех столичных аэропортов. По итогам народного голосования определились новые варианты названий Шереметьево, Внуково и Домодедово.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как уже ранее писала "РГ", конкурс "Великие имена России" проводился, чтобы присвоить крупнейшим воздушным гаваням фамилии великих соотечественников. Организаторы отмечали, что речь идет не переименовании, а лишь об увековечивании имен. То есть, например, Шереметьево останется Шереметьевом. Только имени... Пушкина. За этот вариант на последнем этапе конкурса проголосовали более 38 тысяч человек (39 процентов респондентов).

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Что касается Внуково, то там пока с огромным отрывом лидирует имя Сергея Королева. А Домодедово большинство опрошенных пока хочет назвать в честь Михаила Ломоносова. В течение нескольких дней организаторы конкурса обработают все анкеты и озвучат окончательные итоги конкурса 4 декабря в 19:00 в эфире телеканала "Россия 1". В дальнейшем устроители проекта обратятся к властям столицы с ходатайством о присвоении имен аэропортам.

При этом есть определенная интрига: Сергей Королев лидирует не только в Москве, но и в Самаре. А Ломоносов - и в столице, и в Архангельске.

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