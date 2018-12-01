Москву уже в воскресенье завалит снегом

На смену ясной и морозной погоде в столицу придет снегопад. Синоптики прогнозируют, что начнется он в воскресенье и продолжится всю неделю. Может выпасть около трети месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 52 мм, свидетельствуют данные на сайте Росгидрометцентра. Синоптики даже объявили "желтый" уровень опасности.

Морозы пока не ослабеют и будут держаться на уровне минус десяти градусов, а ближе к концу недели потеплеет до нуля градусов.

Дорожники уже готовятся к обильным осадкам. Например, для получения оперативной информации о состоянии дорожного покрытия, погодной обстановке, транспортном потоке на федеральных дорогах работают 1215 автоматизированных систем метеорологического контроля и 969 пунктов учета интенсивности дорожного движения.

К 2020 году системами метеоконтроля Росавтодор обещает оснастить всю подведомственную ему дорожную сеть.