Новости

Москву уже в воскресенье завалит снегом 17:03
Мэр Сараево выступил за развитие отношений с Москвой 16:58
Фото: Украинцы стали бросать свои иномарки на границе 16:48
На магнитогорском металлургическом комбинате погиб рабочий 16:41
Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам 16:40
В Коми сгорел сестринский корпус женского монастыря 16:40
В Дагестане задержан начальник отделения энергосбытовой компании 16:35
О чем повествует "Дневник жены космонавта" Юлии Новицкой 16:30
Лыжник Спицов стал третьим в гонке свободным стилем на этапе КМ 16:21
Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен из-за погоды 16:08
Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе 15:59
Лукашенко видит в санкциях и торговых войнах шанс для экономик ЕАЭС 15:33
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады 15:18
"Бункер на колесах". Аргентинские СМИ оценили "Кортеж" Путина на G20 15:01
Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях 14:58
У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна 14:48
Эскалатор-призрак в метро "Воробьевы горы" откроют для пассажиров 14:33
Новое метро на юго-западе Москвы откроют в 2020 году 14:21
Минск: Военные заступили на боевое дежурство по охране БелАЭС 14:15
Видео: Пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время полета 14:15
В Госдуме прокомментировали предложение Киева не пускать россиянок 14:09
СМИ: Автобиография Мишель Обамы стала самой продаваемой книгой года 14:02
Судоходство под арками Крымского моста увеличилось в 2018 году 13:57
В Россию впервые приедет Мальтийский филармонический оркестр 13:45
12 компаний изменили цены на автомобили в России 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Как отличить фальшивый "банк" от настоящего и не потерять деньги
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
01.12.2018 17:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москву уже в воскресенье завалит снегом

Текст: Татьяна Шадрина

На смену ясной и морозной погоде в столицу придет снегопад. Синоптики прогнозируют, что начнется он в воскресенье и продолжится всю неделю. Может выпасть около трети месячной нормы осадков, которая в декабре составляет 52 мм, свидетельствуют данные на сайте Росгидрометцентра. Синоптики даже объявили "желтый" уровень опасности.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Синоптики пообещали сильный мороз в Москве

Морозы пока не ослабеют и будут держаться на уровне минус десяти градусов, а ближе к концу недели потеплеет до нуля градусов.

Дорожники уже готовятся к обильным осадкам. Например, для получения оперативной информации о состоянии дорожного покрытия, погодной обстановке, транспортном потоке на федеральных дорогах работают 1215 автоматизированных систем метеорологического контроля и 969 пунктов учета интенсивности дорожного движения.

К 2020 году системами метеоконтроля Росавтодор обещает оснастить всю подведомственную ему дорожную сеть.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
Путин позавтракал с Меркель в Буэнос-Айресе
У Керченского пролива столкнулись два иностранных судна
Журналист RT France получил пулю на Елисейских полях
На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады