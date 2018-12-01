В Москве завершился конкурс "Успешная школа"

- В последние годы главным показателем успешности было принято считать средние баллы ЕГЭ, число победителей олимпиад и поступивших в вузы, - сообщают организаторы конкурса. - Но мы убеждены, что успех не может исчерпываться лишь этими цифрами, ведь сколько в России школ, столько и представлений об истинном успехе.
Школам предлагается определить 10 принципов, благодаря которым она достигает успеха. В этом году из 290 претендентов на участие в таком испытании борьбу в очном формате продолжили 15 команд. Причем большинство из них -это известные образовательные бренды - академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга, "французские" гимназии №3 Самары и №22 Перми, Физико-технический лицей №1 Саратова, гимназия №3 Грозного, гимназия №22 Липецка, Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа№30", Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б. Ольбинского…
В школьную команду, представляющую образовательную организацию на конкурсе, традиционно входят директор, педагоги, ученики и родители - всего 5 человек. Команды демонстрировали, как они находят выход из, на первый взгляд, неразрешимых ситуаций, и превращают проблемы в возможности. Они делились опытом, как можно реализовывать свои мечты и добиваться успехов. Финал проходил в течение трех дней на разных площадках столицы.
Победителей и лауреатов III Всероссийского конкурса "Успешная школа" объявили в Общественной палате Российской Федерации. Абсолютными победителями конкурса в 2018 году стали:
- Гимназия №12, Липецк;
- Средняя общеобразовательная школа №22, Пермь;
- Гимназия №3, Самара;
- Академическая гимназия №56, Санкт-Петербург;
- Центр образования для детей с особыми образовательными потребностями, Смоленск.