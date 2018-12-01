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01.12.2018 11:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутске зажглась первая в стране новогодняя елка

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Пресс-служба главы и правительства Якутии Фото: Пресс-служба главы и правительства Якутии
Фото: Пресс-служба главы и правительства Якутии

1 декабря на главной площади Якутска зажглась первая в стране новогодняя елка, символизирующая наступление зимы.

Несмотря на нешуточный мороз, на площади было не протолкнуться. Здесь собрались не только жители города, но и гости, участники фестиваля "Зима начинается с Якутии". Главными действующими лицами праздника стали Дед Мороз, приехавший в Якутск из Великого Устюга, повелитель зимней стужи Чысхаан и Красавица Зима.

Дед Мороз поприветствовал собравшихся:

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как украсили новогоднюю елку на Манежной площади

- Россия богата традициями, и одной из новогодних является эта - встречать зимнюю пору на якутской земле. Друзья мои, с наступающим вас Новым годом!

Чысхаан пообещал всем суровую зиму, добавив, впрочем, что впереди - Новый год, а там, не успеем оглянуться, наступит весна.

Затягивать мероприятие не стали, поскольку первый зимний день выдался в Якутске очень суровым: впервые ударил 44-градусный мороз. Символ холода, который Чысхаан вручил Деду Морозу, чтобы тот провез его по всем российским городам, оказался по-настоящему промороженным.

Через час огоньки на елках загорелись во всех 36-ти якутских райцентрах. Зима началась.

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