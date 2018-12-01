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01.12.2018 19:40
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Защитник "Ахмата" о матче в Красноярске: В перерыве нюхали нашатырь

Текст: Данила Жиляев

Красноярский "Енисей" на своем поле принял "Ахмат" в 16-м туре РПЛ. Матч состоялся, несмотря на низкую температуру.

Официальные лица встречи рассматривали возможность перенести игру в случае, если температура на стадионе в Красноярске составит -15 градусов. Однако за час до матча столбик термометра опустился до -13,9, и было решено провести матч. Встреча в итоге закончилась со счетом 1:1, но решение играть в такую погоду вызвало недоумение и возмущение гостей.

Матч "Оренбург" - "Крылья Советов" перенесен из-за погоды

"У меня просто нет слов! Я в такой холод никогда в жизни не играл! Никогда такого еще не испытывал, - заявил защитник грозненцев Андрей Семенов, чьи слова приводит "Спорт-Экспресс". - Очень переживал за своего одноклубника Мохаммади. Думал, у него вообще руки отвалятся... Этот матч просто позорище российского футбола!"

По словам Семенова, на деле температура воздуха была гораздо ниже, чем сообщалось официально. Он заявил, что футболисты его команды плохо себя чувствовали после первого тайма.

"Признаюсь, в перерыве все нюхали нашатырь, - сказал Андрей. - Представьте наше состояние. Мы уходили с поля, где было минус 20, и попадали в раздевалку, где плюс 20. Чуть сознание не потеряли. Вот и нюхали нашатырь".

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Ахмат" Спортивные организации Футбольные клубы "Енисей" Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Чемпионат России по футболу - 2018/2019
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