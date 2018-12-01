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01.12.2018 16:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми сгорел сестринский корпус женского монастыря

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми сгорел сестринский корпус Серафимовского женского монастыря. Двухэтажное здание отстоять не удалось. Об этом на сайте Сыктывкарской епархии сообщил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим.

Фото: Пресс-служба МЧС Карелии
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Все случилось накануне вечером. Пожар начался в помещении, где проживали шесть монахинь. Здесь же была и монастырская просфирня. Огонь охватил здание площадью 200 квадратных метров. Около 40 пожарных боролись с огнем всю ночь. Но дом сгорел полностью. Как сообщили в УМЧС Республики Коми, никто из насельников монастыря не пострадал.

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим на своей странице в соцсети написал, что уже побывал в монастыре, духовно укрепил сестер и осмотрел место их нынешнего проживания. Они обосновались в игуменском монастыре и историческом корпусе обители, где ранее проживали первые игумении обители. Он также призвал неравнодушных людей помочь монахиням продуктами, теплой одеждой и водой. Архиепископ Питирим дал распоряжение благочинным церковных округов Сыктывкарской епархии организовать помощь обители в скорейшем строительстве нового сестринского корпуса и восстановлению электро- и водоснабжения Ибского Серафимовского женского монастыря.

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