В Югре стартовал масштабный международный форум

В Ханты-Мансийске торжественно открылся III международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60 параллели". Масштабное событие собрало порядка тысячи человек из одиннадцати регионов России и семи стран мира.

Открывая форум, глава Югры Наталья Комарова обратила внимание на концепцию внешней политики России, в которой отмечено, что наша страна видит своей задачей привлечение гражданского общества к решению международных проблем для развития культурного и гуманитарного сотрудничества между государствами.

- И, как нельзя кстати, мы с вами уже в третий раз проводим гуманитарный форум, - отметила глава региона. - Это масштабная встреча акцентирует внимание на расширении горизонтальных связей между лидерами гражданского общества, между регионами мирной 60-й параллели, а также на совместных проектах в сфере международного добровольчества, повышении качества социального предложения некоммерческих организаций.

Губернатор подчеркнула, что среди участников форума и представители российских регионов, расположенных на 60-й параллели, и представители регионов, не имеющих географической привязки к нашим координатам, но обладающих опытом в реализации гражданских инициатив. Кроме того, Югра принимает коллег из Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Испании, Италии, Португалии.

- Это лидеры некоммерческих организаций, добровольческого движения, эксперты в области гражданских инициатив и проектов. Историки отмечают: шведы были одними из первых иностранцев, судьба которых в Югре зафиксирована в письменных источниках. Они жили и работали в Сургуте, Березово, Казыме еще 300 лет назад, смогли добиться успеха в Югре, - рассказала Наталья Комарова.

Особо губернатор приветствовала профессора университета из Португалии, члена экспертного пула Всемирного банка по направлению развития инициативного бюджетирования Домингуша Родригеса, который уже в третий раз принимает участие в форуме.

- Профессор считает, что общество должно принимать активное участие в решении социально-экономических проблем. При этом власть должна создать правильные инструменты для общества. Поддерживаем вашу точку зрения, уважаемый профессор, - обратилась лично к гостю глава региона.

Так, по словам Натальи Комаровой, Югра уже занялась перезагрузкой системы поддержки НКО. Во-первых, реализован краудсорсинговый проект по формированию единых подходов для предоставления поддержки в форме "Грант губернатора Югры". Во-вторых, создан прототип информационной системы "Портал грантов губернатора Югры".

О принципах работы фонда - оператора президентских грантов по развитию гражданского общества рассказал советник его генерального директора Владимир Татаринов, который уже во второй раз принимает участие в югорском форуме.

- Когда президент выделяет гранты, он выделяет деньги не фонду президентских грантов и даже не вам, когда вы выигрываете. Эти деньги предназначены тем людям, с которыми вы работаете. НКО - это совершенно другая структура, в ней нельзя работать зарабатывая. Туда приходят те, кто болеет душой и сердцем за других, кто хочет помочь тем, кто нуждается. Сидящие здесь, в зале, поэтому и занимаются этой нелегкой работой, не всегда благодарной, чтобы стало жить лучше, чтобы счастливее были глаза и у детей, и у взрослых, и у тех, кто хочет получить помощь, -подчеркнул Владимир Татаринов.

Кроме того, он отметил, что Югра не случайно находится в топ-10 лучших регионов России, которые работают с НКО и участвуют в конкурсе президентских грантов.

- Губернатор Югры посетила все муниципалитеты лично, чтобы приблизить возможности власти к тем НКО, которые каждый день работают и помогают другим. Эта помощь очевидна. Мы видим и рост количества проектов, которые подаются, и качество. Я надеюсь, что в следующем году Югра по-прежнему будет в лидерах, но и в других номинациях начнет расти. У вас для этого огромный потенциал, - подчеркнул советник генерального директора фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества.

- Ничего нет лучше в этом мире, чем находить общее в тех, кто рядом. Это общее позволяет нам объединять ресурсы, усилия и делать добрые дела, - подчеркнул в своем выступлении член Общественной палаты России, президент некоммерческой организации "Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи" Леонид Шафиров.

Подводя итоги Года добровольца, который проходил в России, Леонид Шафиров поделился, что ему было поручено организовывать секции по развитию наставничества как одного из видов добровольчества в самых разных городах России. Но, где бы ни проходила его работа, всегда звучало слово "Ханты-Мансийск".

- Потому что Югра демонстрирует лучшие практики, и наставничества в частности. Например, проект "Не рядом, а вместе", который возглавила лично Наталья Комарова. Да, этот проект - по стандартам АСИ, да, он основан на зарубежном опыте, но он нашел правильное применение в Югре. Губернатор лично в течение трех месяцев опекала девочку, которая была ей близка психологически. Их общение было очень полезным - ребенок смог найти правильный путь в профессии. Президент России поставил задачу - наставничество развивать. Наставник и подопечный находят общее. Вы смогли найти общее в географическом положении, и это даст вам новые ресурсы, новые силы для того, чтобы строить народную дипломатию, - высказал мнение Леонид Шафиров.

- Считается, что 60-я параллель - это верхняя граница комфортного проживания, объединяющая людей оригинального взгляда, готовых менять окружающее пространство. Вношу предложение: внедрить на форуме атмосферу уютного северного дома, где все чувствуют себя в безопасности, доверяют друг другу, объединяют гражданские инициативы и передают их, дарят международному сообществу, - обратилась к участникам форума глава Югры.

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Отметим, работа III международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" продлится до 2 декабря. В программе запланированы семинары, сессии, деловые игры. Кроме того, на форуме будет работать десять площадок, ключевые темы которых - развитие и поддержка НКО, добровольчество, любительский спорт, социальные инвестиции, благотворительность.