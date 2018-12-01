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01.12.2018 03:30
Рубрика: Экономика

Россия изменит правила движения по Севморпути для иностранных кораблей

Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости
Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Начиная с 2019 года, иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления властей России.

Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, выступая на конференции по межведомственному взаимодействию.

Перевозка грузов по Севморпути выросла вдвое

Он отметил, что межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства была организована, чтобы устранить правовой вакуум в части использования Севморпути, пишет РИА Новости. Работу планируется завершить к началу навигации 2019-го года и ее итогом станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.

Северный морской путь - кратчайший водный маршрут между европейской и дальневосточной частями России.

Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минобороны
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