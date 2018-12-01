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01.12.2018 16:40
Рубрика: Экономика

Сбербанк снизил максимальную ставку по вкладам

Текст: Елена Березина

Сбербанк с сегодняшнего дня - 1 декабря 2018 года - прекратил действие розничного рублевого вклада для физических лиц "Рекордный" со ставкой до 7,15 процента годовых.

Вместо него кредитная организация предложила потенциальным вкладчикам депозит "Без паспорта" со ставкой 6,5 процента на пять месяцев и 7 процентов на год. В итоге максимальная ставка розничного вклада "Сбербанка" снизилась на 0,15 процентного пункта.

Фото: РИА Новости
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Минимальная сумма нового вклада - 50 тысяч рублей. Оформить новый вклад могут клиенты банка через мобильное приложение или интернет-банк "Сбербанк онлайн" либо в банкоматах кредитной организации. Новый депозит действует с 1 декабря 2018 года по 31 января 2019 года.

Как ранее писала "РГ", банки уже в ноябре начали предлагать клиентам сезонные предновогодние вклады с увеличенными процентными ставками. Период повышения ставок по депозитам в этом году начался еще раньше - после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ. Вероятность роста ставок по депозитам велика и в начале 2019 года, но банкам выгодно заранее "пропылесосить" потенциальных вкладчиков, которые получают премии перед новогодними праздниками.

К середине октября средняя максимальная ставка по рублевым вкладам у топ-10 банков по объему депозитов превысила 7 процентов впервые с начала года. По итогам первой декады ноября она выросла до 7,18 процента, во второй декаде ноября - до 7,32 процента. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что рост ставок по депозитам сделал вклады вновь привлекательными для россиян.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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