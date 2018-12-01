Силуанов: Россия готова участвовать в докапитализации МВФ

Россия готова участвовать в докапитализации Международного валютного фонда, если это поможет укрепить роль МВФ. Об этом в рамках мероприятий саммита G20 сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Россия выступила за то, чтобы МВФ начал играть более значимую роль при координации стран в проведении ими своих политик и давало оценки тем решениям, которые принимаются и носят ограничительный, протекционистский характер, заявил Силуанов журналистам.

Российская сторона заявляла о необходимости укрепления институтов МВФ, включая "необходимость капитализации МВФ с тем, чтобы он мог решать вопросы помощи странам, в том числе с развивающимися экономиками, которые попали в сложную финансовую ситуацию", передает слова Силуанова "Интерфакс".