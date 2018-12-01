Скончался бывший президент США Джордж Буш-старший

Глава большой политической династии, отец бывшего главы Белого дома Джорджа Буша-младшего и экс-губернатора штата Флорида Джеба Буша, последние годы был прикован к инвалидному креслу, страдая от тяжелой формы болезни Паркинсона. Ранее из жизни в апреле этого года ушла супруга Буша Барбара, с которой он прожил 73 года. Кстати, через день после похорон супруги Буш-старший попал в реанимацию больницы Хьюстона с заражением крови.

41-й президент США, Джордж Буш-старший, который занимал пост главы Белого дома с 1989 по 1993 годы, родился 12 июня 1924 года в городке Милтон американского штата Массачусетс в семье известного американского банкира и сенатора Прескотта Буша. Состояние и положение отца способствовало тому, что с ранних лет Джордж Буш имел возможность получить элитное образование.

Однако будущий глава Белого дома не воспользовался привилегиями и, несмотря на яростные протесты матери, отправился на передовую во время Второй мировой войны в возрасте 17 лет. Его решение, по его словам, было принято после нападения на американскую базу в Перл-Харборе. В результате на тот момент 17-летний Джордж Буш стал самым молодым летчиком в истории Военно-морских сил США.

Он прослужил в американской армии до самого конца войны, обойдясь без ранений, хотя в 1944 году его истребитель был сбит над Тихим океаном. После возвращения с войны он женился (у него и Барбары Пирс в итоге родились шестеро детей), и поступил в кузницу кадров американской элиты - престижный Йельский университет, получив степень бакалавра по экономике. Закончив Йелль, Буш с семьей переехал в Техас, где основал собственную нефтяную компанию, позволившую ему аккумулировать средства для ведения кампании по оказавшими успешными выборам в палату представителей конгресса.

С тех пор началась его 40-летняя блестящая карьера госслужащего, в ходе которой он побывал постоянным представителем США в Организации Объединенных Наций, председателем Республиканского национального комитета, послом Соединенных Штатов в Китае, директором ЦРУ, и наконец вице-президентом США при Рональде Рейгане. После окончания двух президентских сроков у последнего, Буш был выдвинут кандидатом в президенты США от республиканской партии и выиграл выборы у демократа Майкла Дукакиса, став таким образом вторым в истории США вице-президентом, который пересел в кресло главы Белого дома. "Я человек, который видит жизнь с точки зрения миссий - заданных миссий и миссий завершенных", - так сформулировал свое политическое кредо Джордж Буш, выступая перед своими сторонниками в 1988 году на митинге в Новом Орлеане. Он сказал, что "будет непременно поддерживать движение Америки вперед" и стремиться "к лучшей Америке".

Как отмечает TheNewYorkTimes, Буш был "квалифицированным бюрократическим и дипломатическим игроком", который, как президент, смог положить конец эпохе холодной войны и угрозе ядерной катастрофы, подписав стратегические договоры о сокращении смертоносных вооружений с президентом СССР Михаилом Горбачевым. После распада Советского Союза тогдашний глава Белого дома приложил немало усилий для либерализации стран Восточной Европы и вывода их "из орбиты Москвы". Именно Буш-старший принял решение о начале проведения в 1991 году операции "Буря в пустыне", которая, вопреки его замыслу, не привела к свержению режима Саддама Хусейна. Его рейтинг, напоминает NYT, взлетел до 85 процентов во время четырехдневной авиационной бомбардировки Багдада. Это была вершина его президентства, но она "убаюкала его". Саддам так и не был свергнут. А вскоре, Америка, как за два десятилетия до этого, после Вьетнама, получила тысячи деморализованных и заработавших серьезные психические заболевания военнослужащих. Не говоря уже о том, что начатая в январе 1991 году иракская кампания, приведшая к переброске стотысячного контингента и огромного количества техники по другую сторону Атлантики, стоила миллиардных прорех американскому бюджету. Кстати, в наследство от Рейгана Бушу достался огромный по тем временам дефицит бюджета в 220 миллиардов долларов, который он так и не смог ликвидировать.

Джордж Буш-старший не переизбрался на второй срок, уступив демократу-популисту Биллу Клинтону, во многом из-за того, что его рейтинг рухнул под тяжестью экономического спада и его бросающейся в глаза невнимательности к внутренним проблемам Соединенных Штатов. Во время своего правления, когда американцы впервые в новейшей истории ощутили на себе последствия ухудшающейся экономической ситуации, Буш-старший допустил серьезную стратегическую ошибку: под давлением конгресса и своих советников в столь нелегкое для сограждан время он принял решение о повышении налоговой ставки для граждан США.

Поэтому избиратели и стали воспринимать этого президента, как политика, "оторванного от повседневной жизни", даже несмотря на все его успехи на международной арене. По мнению экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера, который работал бок о бок с Бушем несколько десятилетий, он стал самым недооцененным президентом в истории Соединенных Штатов, но лучшим из тех, кто правил Америкой на протяжении одного президентского срока.

После ухода с поста главы Белого дома 69-летний Буш практически перестал заниматься политической деятельностью, благословив на президентство своего сына-тезку. По мере того, как падала популярность его сына, в США повышались оценки правления Буша-старшего. Многие американцы высказывались о его "тактичности и сдержанности", а в опросе общественного мнения в 2012 году 59 процентов граждан США выразили одобрение деятельностью Джорджа Буша-старшего на посту президента Соединенных Штатов в начале 1990-х. Дошло до того, что демократы, включая будущего президента Барака Обаму, вспоминали о деятельности Буша-старшего, используя этот как способ упрекнуть его сына. Сам Буш-старший в своей книге мемуаров 2015 года упрекнул в просчетах Буша-младшего тех неоконов американской политики, которые долгое время были вместе с ним в политике и которые стали, своего рода, кураторами его сына - Дика Чейни, вице-президента США, и министра обороны Дональда Рамсфельда, которого он назвал "чванливым и хвастливым человеком". Именно два этих политика и убедили в конечном счете Буша-младшего вторгнуться в Ирак и Афганистан.

В 2000-е годы Джордж Буш-старший много путешествовал по миру, выполняя дело своей жизни - "завершение миссий Белого дома". Он вместе со столь ненавистным ему раньше Биллом Клинтоном занялся сбором средств для жертв цунами, опустошившего Азию в 2004 году, и для жертв урагана "Катрина" в Новом Орлеане в 2005 году.

Если имя 41-го президента США и появлялось в прессе в последнее десятилетие, то исключительно из-за проблем со здоровьем. Однако на свое 90-летие Джордж Буш-старший изумил Соединенные Штаты, умудрившись, правда с инструктором, но совершить прыжок с парашюта. Их он совершал каждые пять лет с момента своего 75-летия. Его постоянно госпитализировали с различными обостряющимися заболеваниями, последний раз в мае этого года из-за резкого упавшего артериального давления и общей слабости.

Америка безжалостна к даже к своим бывшим президентам. Год назад Буша-старшего обвинили ни много ни мало в сексуальных домогательствах. Рослин Корриган в интервью The Time сказала, что в 2003 году, когда ей было 16 лет, бывший президент США провел рукой по спине ниже ее талии, когда она позировала для фотографии с ним и ее матерью. Она стала шестой женщиной, которая обвинила Буша-старшего в том, что он "совершал домогательства" в подобных обстоятельствах. Все они ставили в вину 41-президенту США то, что во время фотографирования он клал им руку ниже талии и пытался погладить их. Ладно бы, речь шла о здоровом молодом человеке, который сознательно приставал к женщинам. Однако все-таки трудно было расценить как домогательства жесты престарелого больного человека, который практически потерял дар речи, слабо ориентировался в окружающей обстановке и уже как пять лет был прикован к инвалидному креслу.

Теперь Буш-старший наконец-то отмучился. И ушел в мир, свободный от подобной нелепости и абсурда.