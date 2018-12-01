СМИ: Автобиография Мишель Обамы стала самой продаваемой книгой года

Автобиография бывшей первой леди США Мишель Обамы под названием "Становление" стала самой продаваемой книгой 2018 года в Америке, сообщает издательство Penguin Random House.

По предварительным данным, за первую неделю было продано более 1,4 миллиона копий книги. В общей сложности продажи мемуаров Мишель превысили два миллиона экземпляров в США и Канаде.

"Становление” стало одной из самых быстро продаваемых книг текущего года. Безусловно, это обязательное произведение на предстоящие Рождественские каникулы", - комментирует старший директор по продажам торгового дома Barnes & Noble Лиз Харвелл.

Книга Мишель Обамы рассказывает о годах ее детства и юности, а также о периоде 2009-2017 год, когда она была первой леди США. По некоторым данным, Мишель и Барак Обама подписали соглашение на написание мемуаров за гонорар в шестьдесят миллионов долларов.