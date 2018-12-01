СМИ: Глава МИД Германии вступился за "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" является коммерческим проектом. Никому не будет лучше, если компании в Германии и в вообще в Европе выйдут из него, заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung.

По его словам, транзит газа через Украину будет продолжен и после 2019 года. Такая договоренность достигнута с Россией. В интересах Европы, чтобы Украина продолжала играть роль страны-транзитера.

Между тем в прибрежной зоне Германии завершилась укладка двух ниток газопровода, продолжаются работы в территориальных водах страны, а также в исключительной экономической зоне Германии и Финляндии. Всего уложено 300 километров труб.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубических метров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проектная стоимость строительства составляет около 9,5 миллиардов евро. Запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.