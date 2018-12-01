Солдат КНДР перебежал в Южную Корею

Сегодня утром солдат КНДР пересек границу и перешел в Южную Корею, где его сейчас допрашивают местные военные. Ситуация в районе демилитаризованной зоны (ДМЗ) остается спокойной.

Как сообщили в объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил Республики Корея (ОКНШ ВС РК), сегодня утром в 7 часов 56 минут северокорейский военнослужащий перешел на территорию Южной Кореи. Инцидент произошел на восточном участке ДМЗ в провинции Канвон.

По словам представителей ОКНШ ВС РК, благодаря аппаратуре наблюдения они заранее увидели направляющегося в их сторону северокорейского военнослужащего и выслали навстречу ему патруль. Солдат КНДР немедленно сдался южнокорейцам.

В настоящий момент военные РК допрашивают перебежчика, выясняя мотивы его перехода, а также точный путь, по которому он прошел через границу.

Подчеркивается, во время перехода никаких осложнений не возникло, в настоящий момент ситуация в районе ДМЗ остается спокойной.