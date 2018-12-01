Составлен топ самых суровых и комфортных вакансий

Портал "Работа.ру" составил топ суровых и комфортных вакансий ноября с зарплатой до 100 000 рублей.

Суровые соискатели могут попробовать себя на работе в условиях Крайнего Севера. Так, в Нефтекамске требуется машинист цементировочного агрегата. Он будет получать зарплату от 80 000 до 120 000 рублей.

Кандидат должен иметь профильное образование, опыт работы от трех лет (по трудовой книжке). Важным требованием является отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. Работодатель предлагает следующие условия, которые подойдут очень крепким соискателям: проживание в вахтовом поселке, с питанием, с выплатами два раза в месяц. Билеты оплачиваются с момента трудоустройства.

В Екатеринбурге нужен промышленный альпинист на зарплату от 70 000 до 100 000 рублей. В обязанности сотрудника будет входить выполнение ремонтно-строительных работ на высотных конструкциях, например, монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей. Соискатель должен быть готов к командировкам, так как работа предполагается по всей России. Предоставляются проезд до объекта и обратно, проживание в квартирах, оплата питания, сезонная спецодежда, оборудование.

Сварщика-аргонщика на зарплату от 100 000 рублей ищут в Кургане. У соискателя должны быть опыт работы аргонодуговой сварки, среднее специальное образование, квалификационный разряд не ниже четвертого, наличие аттестации НАКС и готовность к вахтовой работе в Белоруссии. Проезд, проживание в квартире, доставка автобусами до места работы и обратно - за счет работодателя. На объекте находятся три столовые. Работникам выплачиваются командировочные.

Среди самых комфортных вакансий ноября - путешественник. Такая вакансия открыта в Калининграде: зарплата от 100 000 рублей, обязанности - путешествовать, презентовать туристический продукт. Кандидат нужен активный, общительный, веселый, коммуникабельный и ответственный.

В Екатеринбурге требуется администратор отеля на зарплату от 80 000 до 120 000 рублей. Нужен человек с активной жизненной позицией, соискатель должен обладать высокими коммуникативными навыками, уровнем культуры поведения, уметь находить выход в нестандартных ситуациях. Знание иностранных языков будет плюсом.

В салон элитной итальянской мебели требуется дизайнер-консультант с художественным или архитектурным образованием. Также приветствуется опыт работы в сфере продаж элитной мебели по индивидуальным проектам или в дизайн-студиях. Зарплата обозначена от 40 000 до 200 000 рублей.