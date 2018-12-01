Составлен топ самых суровых и комфортных вакансий

Новости

Вышел первый трейлер нового фильма с Еленой Лядовой в главной роли 10:50
В Дагестане в аварии погибли три человека 10:33
На Марсе обнаружили странный блестящий объект 10:25
Беларусь ввела обязательную регистрацию пользователей интернет-ресурсов 10:01
Под Омском перевернулись 20 вагонов военного состава 09:05
Аляска приходит в себя после мощного землетрясения 08:51
Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину 08:04
На Сахалине подросток погиб при прыжке с парашютом 07:46
Солдат КНДР перебежал в Южную Корею 06:25
Федеральный режим ЧП объявлен на Аляске после землетрясения 06:13
В ООН сообщили об обстреле гуманитарной группы в Сирии 05:46
Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019 05:09
Пентагон предложит Турции альтернативу российским С-400 04:39
В Китае невиновный мужчина провел в тюрьме 23 года 03:57
Россия изменит правила движения по Севморпути для иностранных кораблей 03:30
В Бразилии два человека погибли в результате падения самолета на дома 02:50
Трамп пообещал не поскупиться на помощь Аляске после землетрясения 02:21
На Дону для спасения замерзающих открыты два пункта обогрева 01:50
Вместо Трампа Путин встретится в Аргентине с Эрдоганом 01:39
Путин предложил выработать подходы к реформе ВТО на G20 01:15
Путин предложил лидерам Индии и КНР регулярный формат встреч 00:46
На трассе "Ростов - Ставрополь" в снежный плен попали десятки машин 00:36
Минобороны: Под видом учений НАТО стягивает войска к границе РФ 00:30
РФ разрешила самолетам менять маршруты из-за землетрясения на Аляске 00:05
РПЦ расценило обыски в Киево-Печерской лавре как акт устрашения 30.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Почему роботов предложили приравнять к источникам повышенной опасности
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
01.12.2018 10:56
Рубрика: Экономика

Составлен топ самых суровых и комфортных вакансий

Портал "Работа.ру" составил топ суровых и комфортных вакансий ноября с зарплатой до 100 000 рублей.

Суровые соискатели могут попробовать себя на работе в условиях Крайнего Севера. Так, в Нефтекамске требуется машинист цементировочного агрегата. Он будет получать зарплату от 80 000 до 120 000 рублей.

Фото: depositphotos.com
В России стали популярны новые формы занятости

Кандидат должен иметь профильное образование, опыт работы от трех лет (по трудовой книжке). Важным требованием является отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях Крайнего Севера. Работодатель предлагает следующие условия, которые подойдут очень крепким соискателям: проживание в вахтовом поселке, с питанием, с выплатами два раза в месяц. Билеты оплачиваются с момента трудоустройства.

В Екатеринбурге нужен промышленный альпинист на зарплату от 70 000 до 100 000 рублей. В обязанности сотрудника будет входить выполнение ремонтно-строительных работ на высотных конструкциях, например, монтаж металлоконструкций, сэндвич-панелей. Соискатель должен быть готов к командировкам, так как работа предполагается по всей России. Предоставляются проезд до объекта и обратно, проживание в квартирах, оплата питания, сезонная спецодежда, оборудование.

Сварщика-аргонщика на зарплату от 100 000 рублей ищут в Кургане. У соискателя должны быть опыт работы аргонодуговой сварки, среднее специальное образование, квалификационный разряд не ниже четвертого, наличие аттестации НАКС и готовность к вахтовой работе в Белоруссии. Проезд, проживание в квартире, доставка автобусами до места работы и обратно - за счет работодателя. На объекте находятся три столовые. Работникам выплачиваются командировочные.

Среди самых комфортных вакансий ноября - путешественник. Такая вакансия открыта в Калининграде: зарплата от 100 000 рублей, обязанности - путешествовать, презентовать туристический продукт. Кандидат нужен активный, общительный, веселый, коммуникабельный и ответственный.

Фото: depositphotos.com
Названы самые лучшие для трудоустройства пенсионеров регионы РФ

В Екатеринбурге требуется администратор отеля на зарплату от 80 000 до 120 000 рублей. Нужен человек с активной жизненной позицией, соискатель должен обладать высокими коммуникативными навыками, уровнем культуры поведения, уметь находить выход в нестандартных ситуациях. Знание иностранных языков будет плюсом.

В салон элитной итальянской мебели требуется дизайнер-консультант с художественным или архитектурным образованием. Также приветствуется опыт работы в сфере продаж элитной мебели по индивидуальным проектам или в дизайн-студиях. Зарплата обозначена от 40 000 до 200 000 рублей.

Экономика Работа Занятость Экономика Работа Зарплата Рынок труда
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Саммит G20 в Аргентине
Самочувствие академика Алферова улучшилось
Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем ПМЭФ-2019
Аляска приходит в себя после мощного землетрясения
Депутат Рады предложил запретить женщинам из России въезд на Украину