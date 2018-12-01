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01.12.2018 12:10
Рубрика: В мире

Токио готов работать над упрощением визового режима для россиян

Текст: Александр Саможнев

Япония готова и далее активно работать над упрощением визового режима для российских граждан, заявил в интервью ТАСС посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки.

Фото: Reuters
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По его словам, у многих россиян, побывавших в Японии, остались очень хорошие воспоминания, многие испытывают к стране искреннюю симпатию. Тем самым подтверждается тезис, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

"Надеюсь, что в будущем еще больше россиян смогут посетить нашу страну. Система выдачи меняется в сторону упрощения, и я со своей стороны также намерен работать над активизацией взаимных визитов наших граждан", - особо отметил глава диппредставительства.

Тоёхиса Кодзуки напомнил, что японская сторона в январе 2017 года приняла решение смягчить условия выдачи виз для российских граждан. В результате, с 1 октября Япония упростила визовые требования в отношении российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам. Дипломат считает, что эти шаги являются результатом визита президента РФ Владимира Путина в Японию в 2016 году.

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При этом большое значение имеет отмена требования о наличии гарантийного письма от принимающей стороны в Японии. Раньше такой документ требовался даже для туристических поездок. "Мы также начали выдачу многократных виз с туристической целью. Получив такую визу, в течение трех лет можно в любое время посетить Японию", - уточнил посол.

Кодзуки также информировал, что введение новшеств позволило увеличить в прошлом году поток туристов из России в Японию на 40,8 процента. В 2018 году  зафиксирован рост запросов россиян на поездку в Японию на 25 процентов.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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