Трамп пообещал не поскупиться на помощь Аляске после землетрясения

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, пострадавшим от землетрясения. Об этом глава Белого дома заявил в своем Twitter.
Американский лидер написал, что стихия ударила по замечательным жителям Аляски. Трамп призвал их слушать распоряжения "прекрасно тренированных профессионалов, которые находятся там, чтобы помогать" и пообещал, что "федеральное правительство не поскупится никакими расходами".
Серия толчков магнитудой от 6,6 до 7,2 произошла на Аляске в пятницу. В результате повреждена инфраструктура Анкориджа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию. О пострадавших данных нет.
В штате объявлен режим ЧП. По словам губернатора Аляски Билла Уокера, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий. Местные власти сейчас устанавливают размер ущерба.
To the Great people of Alaska. You have been hit hard by a “big one.” Please follow the directions of the highly trained professionals who are there to help you. Your Federal Government will spare no expense. God Bless you ALL!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 ноября 2018 г.