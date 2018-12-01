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Рубрика: В мире

Трамп пообещал не поскупиться на помощь Аляске после землетрясения

Анкоридж, Аляска. 30 ноября 2018. Фото: AP Photo/Mike Dinneen Анкоридж, Аляска. 30 ноября 2018. Фото: AP Photo/Mike Dinneen
Анкоридж, Аляска. 30 ноября 2018. Фото: AP Photo/Mike Dinneen

Президент США Дональд Трамп пообещал помочь жителям Аляски, пострадавшим от землетрясения. Об этом глава Белого дома заявил в своем Twitter.

Американский лидер написал, что стихия ударила по замечательным жителям Аляски. Трамп призвал их слушать распоряжения "прекрасно тренированных профессионалов, которые находятся там, чтобы помогать" и пообещал, что "федеральное правительство не поскупится никакими расходами".

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Серия толчков магнитудой от 6,6 до 7,2 произошла на Аляске в пятницу. В результате повреждена инфраструктура Анкориджа, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местную полицию. О пострадавших данных нет.

В штате объявлен режим ЧП. По словам губернатора Аляски Билла Уокера, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков и состояние дорог, мостов и зданий. Местные власти сейчас устанавливают размер ущерба.

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