Ультиматум правительства Венгрии университету Сороса истекает 1 декабря

Первого декабря истекает ультиматум венгерского правительства Центрально-Европейскому университету, финансируемому миллиардером Джорджем Соросом. Учебное заведение не выполнило установленных требований и может лишиться лицензии. Впервые иностранный вуз должен будет покинуть страну ЕС, сообщает телеканал Euronews.

Специалисты отмечают, что университет формально подпадает под действия закона по НПО. В соответствии с документом, организации, получающие из-за границы поддержку свыше 24 тысяч в год, обязаны предоставлять список зарубежных спонсоров и проходить регистрацию с присвоением статуса "организаций, извлекающих выгоду из иностранного финансирования". Преподаватели-иностранцы должны также получать в Венгрии разрешение на работу.

Нарушение перечисленных условий грозит учебным учреждениям закрытием. Кроме того, согласно поправкам, подписанным президентом Яношем Адером в апреле 2017 года, непременным условием работы иностранных учебных заведений в Венгрии является наличие у них отделений в тех странах, из которых поступает финансирование. При этом образовательные программы зарубежных и венгерских отделений должны соответствовать друг другу. По данным местных властей, Центрально-Европейский университет зарегистрирован в США, однако на родине вуз преподаванием не занимается, хотя выдает дипломы венгерского и американского образца. Для того, чтобы выйти из-под действия закона, руководство университета заключило соглашение с американским Бард-колледжем, рассчитывая, что это позволит ему продолжить работу в Будапеште. Однако венгерские представители, которые инспектировали занятия на месте, назвали это предприятие "потемкинскими деревнями".

Еврокомиссия вступилась за Центрально-Европейский университет, признав не соответствующими европейскому законодательству положения по НПО. В этой связи Брюссель намерен обратиться в Европейский суд с иском.

"Венгрия, как член Евросоюза, конечно, должна признавать европейские договоры и решения суда, однако это не повод, чтобы менять политику в отношении мигрантов", - комментировал ситуацию премьер Виктор Орбан.

По мнению политика, Сорос "разрушает жизни миллионов европейцев своими финансовыми спекуляциями", а также пытается наводнить Евросоюз мигрантами. Напомним, ранее фонд Сороса "Открытое общество" вынужден был покинуть Венгрию. Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил спонсируемые миллиардером НПО во вмешательстве во внутренние дела страны.