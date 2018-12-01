В Киеве скоростной экспресс сломался на следующий день после запуска

Скоростной экспресс из Киева в аэропорт Борисполь сломался на следующий день после запуска, сообщает сайт украинского телеканала "Громадське".

По словам машиниста экспресса, скорее всего, возникла проблема с двигателем. Состав должны буксировать в аэропорт. Чтобы успеть на рейс, некоторые пассажиры выскочили из вагонов.

Экспресс начал курсировать между железнодорожным вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь в пятницу. В церемонии открытия нового маршрута приняли участие президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман. Президент дал высокую оценку украинской промышленности, заметив, что состав изготовили всего лишь за девять месяцев.