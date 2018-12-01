В Кремле сомневаются во встрече Путина и Трампа в ближайшее время

После отменял переговоров В Аргентине встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время вряд ли может состояться. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Трамп отменил полноценную встречу с Путиным на полях саммита G20 из-за инцидента в Керченском проливе, когда нарушившие границу украинские корабли были задержаны​​​.

О том, что в ближайшем будущем лидеры вряд ли встретятся, Песков заявил агентству Sputnik. После отказа Трампа от встречи с Путиным состоялся контакт на уровне администраций глав государств, однако каких-либо договоренностей достичь не удалось.

"Нет, ни о чем не договорились", - сказал представитель Кремля.

Представители администрации США сами вышли на контакт с администрацией Кремля после отмены встречи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что решено продолжить рабочий диалог.