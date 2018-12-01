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01.12.2018 11:11
Рубрика: В мире

В Париже пройдет масштабная акция "желтых жилетов"

Текст: Максим Макарычев
Париж в субботу готовится к новой мощной акции "желтых жилетов", движения, созданного две недели назад в знак протеста против решения Елисейского дворца повысить цены на топливо и последовавшего вслед за этим снижения покупательной способности французов.
Фото: Стрингер/РИА Новости Фото: Стрингер/РИА Новости
Фото: Стрингер/РИА Новости

Участники движения носят обязательные для автомобилистов "желтые жилеты". Один из лидеров движения Эрик Друэ призвал провести акцию, которая "повредит кошельку государства" и сделать субботу "памятным днем".

Фото: AP
Движение "желтых жилетов" перекинулось в Индийский океан

Движение, рожденное в соцсетях, начинает распространяться за пределы Франции: в пятницу в бельгийском Брюсселе также прошла акция "желтых жилетов", в результате которой манифестанты вступили в столкновения со стражами правопорядка и сожгли две полицейские машины.

За минувшие две недели "жилеты" сумели заручиться поддержкой двух третей французов, включая знаменитостей, и подготовить петицию-обращение к властям Франции на известном сайте change.org "о снижении цен на топливо", которая уже собрала миллион подписей. Теперь движение намерено снова провести свою громкую акцию в сердце Парижа, чтобы, по словам ее организаторов, их услышали политики.

За это время "жилеты" создали группу из восьми человек, рядовых французов, уполномоченных вести переговоры с французским правительством. Дискуссия, которая состоялась в пятницу между переговорщиками и премьер-министром Эдуардом Филипом, отмечаетAFP, закончилась ничем: стороны попросту "не услышали друг друга". Причем, из восьми "жилетов" во встрече приняли участие только два человека, один из который вскоре демонстративно покинул зал заседаний в Матиньоне, где находится резиденция французского правительства.

А заявления, сделанные на этой неделе Эмманюэлем Макроном - пообещавшим "ограничить воздействие налогов на топливо" и "провести масштабные консультации", как отмечают наблюдатели, "больше разгневали, чем убедили участников движения". "Нам нужно что-то конкретное, а не бла-бла-бла", - заметил в интервью корреспонденту агентства один из участников протестного движения. Находясь в Буэнос-Айресе на саммите G20, французский президент заявил в четверг, что он хочет ответить на "законный гнев" и "страдания части народа" "дополнительными решениями в ближайшие недели и месяцы".
Опубликованы фото- и видео беспорядков в центре Парижа

Правительство объявило, что Елисейские поля, которые были перекрыты после прошлой акции, состоявшейся 24 ноября, по просьбе "желтых жилетов" будут свободны для прохода пешеходов в субботу. Однако министр внутренних дел Кристоф Кастанер Франции дал понять, что полицейские будут проводить некую фильтрацию для того, чтобы "отсечь" от самой популярной туристической улицы мира радикальных элементов.

Власти опасаются очередной провокации ультрарадикалов. В субботу в акции намерено участвовать не менее 300 из них, включая представителей скандальной организации "Социальный бастион".

Всего в субботу в столице Франции будет мобилизовано около пяти тысяч полицейских. В прошлые выходные в акции протеста в Париже приняли участие около восьми тысяч участников движения и примкнувших к ним радикальных элементов. Акция закончилась столкновениями с полицией, вынужденной применить слезоточивый газ. В целом по стране митинговало 106 тысяч человек.

К субботнему маршу готовятся пострадавшие неделю назад торговцы на Елисейских полях: некоторые из них, как во время войны, заколачивают окна магазинов деревянными досками. Первые "желтые жилеты" начали собираться на Елисейских полях около 8 утра вокруг площади Шарль-де-Голль. В первой половине дня в Париж должны были прибыть автобусы протестующих из регионов.

"Желтые жилеты" во Франции блокируют нефтебазы

Акции "желтых жилетов" в субботу пройдут и в нескольких других городах страны, включая Марсель, а также так называемые "заморские территории" Франции. В акции протеста в Марселе ожидается участие одного из лидеров оппозиции, бывшего кандидата в президенты Франции Жана-Люка Меленшона. Демонстрации также планируются в Бордо, несмотря на постановление префектуры, запрещающее проведение митингов в центре города.

Кстати

Параллельно с акцией "желтых жилетов" в Париже в субботу состоится митинг в поддержку безработных. Он проводится во Франции ежегодно в каждую первую субботу декабря. Не исключено, что, в конце концов, две акции протеста объединяться в одну, что добавит головной боли представителям французских властей.

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