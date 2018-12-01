В Париже в стычках между полицией и манифестами ранены 65 человек

Обстановка во французской столице, где с самого утра проходят столкновения между "желтыми жилетами" и полицией, продолжает оставаться напряженной. По сведениям из источников в местной префектуре, 65 человек получили ранения, из них 11 - правоохранители.

Как сообщил премьер-министр Эдуар Филипп, который, отложив ранее намеченную поездку в регионы, в настоящее время находится в министерстве внутренних дел, где создан координационный центр, всего по стране участие в протестах принимают 36 тысяч человек, из них 5 с половиной - в Париже. Также стало известно, что число задержанных во французской столице увеличилось до 140 человек.

Эпицентр нынешних беспорядков сосредоточен вокруг Елисейских полей, хотя на них самих ситуация относительно спокойная. Около 400 "желтых жилетов" из числа тех, что прошли через контрольно-пропускные пункты, предъявив личные документы и содержимое рюкзаков, прошествовали по полям, неся транспарант метров в 20, на котором начертано "Макрон, хватит держать нас за дураков". При этом они выкрикивали один и тот же лозунг, призывающий действующего главу государства "подать в отставку".

Намного серьезнее ситуация складывается вокруг Елисейский полей, куда не смогли пробиться остальные манифестанты, часть которых, и немалая, настроены весьма агрессивно. Судя по всему, это ультрарадикалы, как правого, так и левого толка. Однако отличить их от подлинных "желтых жилетов" крайне сложно, ибо на всех стандартные светоотражающие накидки, а они обязательны для каждого автомобилиста и продаются в любом магазине или на заправочной станции.

Сначала протестующие оккупировали площадь Звезды - Шарль де Голль, устроив импровизированный митинг вокруг огня у могилы Неизвестного солдата. Когда полицейские отряды вытеснили их с площади, то на стене знаменитой арки осталось граффити: "Желтые жилеты" победят".

Дальнейшие события стали разворачиваться на улицах, лучами расходящихся от площади Звезды. На одной из самых фешенебельных авеню, носящей имя маршала Фоша, а также на авеню Гранд Арме, ведущей к деловому кварталу Дефанс, что на западе Парижа, манифестантами было подожжено несколько машин, устроены импровизированные баррикады. Другие, решив, что им лучше держаться подальше от распоясавшейся публики, отправились в сторону Оперы и Больших бульваров и подошли к знаменитым парижским универмагам - "Прентам" и "Галери Лафайет", где во всю идет предрождественская торговля. Правда, там их ждала полиция, им пришлось свернуть в сторону Лувра.

В отличие от Парижа в других городах страны, таких, Марсель, Ницца, Лион, выступления "желтых жилетов" проходят относительно мирно. Правда, в городе Ле-Пюи-ан-Велее (департамент Верхняя Луара) манифестанты пытались взять приступом здание местной префектуры, но были остановлены жандармами.