Видео: Пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время полета

Пассажир самолета, который выполнял рейс из Лас-Вегаса в Тампу, снял на видео, как у Airbus 320 отваливается часть обшивки во время полета .

Как сообщает USA Today, инцидент произошел 30 ноября утром. Пассажиры сообщили бортпроводникам, что у самолета отлетала обшивка двигателя.

В результате пилот принял решение вернуться в аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе. При этом представили авиакомпании Frontier Airlines заявили, что двигатель функционировал нормально.

На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.