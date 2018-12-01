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01.12.2018 14:15
Рубрика: В мире

Видео: Пассажирский самолет потерял обшивку двигателя во время полета

Пассажир самолета, который выполнял рейс из Лас-Вегаса в Тампу, снял на видео, как у Airbus 320 отваливается часть обшивки во время полета .

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает USA Today, инцидент произошел 30 ноября утром. Пассажиры сообщили бортпроводникам, что у самолета отлетала обшивка двигателя.

В результате пилот принял решение вернуться в аэропорт Мак-Карран в Лас-Вегасе. При этом представили авиакомпании Frontier Airlines заявили, что двигатель функционировал нормально.

На борту самолета находились 171 человек и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

В мире США РГ-Видео
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