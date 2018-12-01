Вместо Трампа Путин встретится в Аргентине с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита G20 в Аргентине. Время для встречи у президента РФ освободилось после отмены беседы с президентом США Дональдом Трампом.

О том, что первого декабря в первой половине дня у Путина будет встреча с президентом Турции, журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее на утро воскресенья, кроме встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, у президента РФ планировалась как раз встреча с Трампом.

- Возникла потребность продолжить доверительный диалог с Эрдоганом, в том числе этого требуют сирийские дела, - сказал Песков. Он добавил, что это стало возможным, в том числе, и из-за отмены встречи с президентом США.

- График чуть-чуть модифицировали, и теперь согласована дополнительная встреча, - пояснил представитель Кремля.

Напомним, что американский лидер сообщил о том, что отменяет встречу с Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе. Что касается новой встречи лидеров США и РФ, то Россия сама ее инициировать не будет, дал понять Дмитрий Песков.

"Дело в том, что эту согласованную встречу принял решение отложить президент Трамп. Соответственно, мы достаточно терпеливая страна, мы, конечно, ждем, когда необходимые условия для следующего изменения решения президента созреют", - сказал он.