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01.12.2018 10:50
Рубрика: Культура

Вышел первый трейлер нового фильма с Еленой Лядовой в главной роли

Текст: Сусанна Альперина

Не так давно в интервью "РГ" популярная актриса Елена Лядова рассказывала о том, что впервые в жизни снимается в фильме ужасов. Картина отечественного производства называется "Тварь".

Фото: Парадиз
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Елена Лядова играет в ней вместе со своим мужем - актером Владимиром Вдовиченковым. Они исполняют роли родителей, чей ребенок, мягко говоря, не совсем обычный. Согласно аннотации, драма, сделанная в жанре хоррора, рассказывает о семье, в которой муж Игорь готов на все ради счастья жены Полины и, чтобы восполнить утрату сына, супруги берут ребенка из приюта. Но вместо обычного мальчика в их семью попадает мистическое существо, способное воссоздавать воспоминания…

В основу сценария картины легло произведение писательницы Анны Старобинец. На этапе написания сценария к истории присоединились Ольга Городецкая и Мария Кабанова. Ольга Городецкая стала и режиссером хоррора, это ее полнометражный дебют. Помимо звездной пары Лядова-Вдовиченков в фильме играют Евгений Цыганов, Анна Уколова, Роза Хайруллина и другие звезды.

Фото: kinopoisk.ru
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У картины сильная продюсерская команда - среди продюсеров Влад Ряшин, Никита Трынкин, Илья Бурец и другие, а также Ольга Филипук. За дистрибуцию картины взялся серьезный партнер "20-й век Фокс".

В кинотеатрах фильм должен появиться 21 марта 2018 года, рейтинг ожидания у него 91 процент из ста.

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