"Желтые жилеты" отказались встречаться с премьером Франции

Представители неформального движения "желтые жилеты" отказались в пятницу встречаться с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Они потребовали максимальной открытости в ходе проведения консультаций, сообщает телеканал France24.

"Нам было отказано в трансляции в прямом эфире переговоров по телевидению. Поэтому мы решили не идти на компромиссы", - заявил один из восьми уполномоченных делегатов Джейсон Герберт.

Между тем до двадцати человек увеличилось число пострадавших в результате столкновений на Елисейских полях, среди которых шестеро стражей порядка.

"Желтые жилеты" уже третью неделю подряд проводит протестные акции против повышения налогов на бензин и дизельное топливо. По всей вероятности, правительство не намерено идти на уступки. Премьер Филипп заявил, что ранее принятые по бензину и дизелю решения пересматриваться не будут.