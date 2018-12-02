Этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди женщин, проходивший в минувшие выходные в норвежском Лиллехаммере, ознаменовался оглушительной сенсацией. Впервые в карьере на верхнюю ступень пьедестала поднялась 17-летняя россиянка Лидия Яковлева.

Уже в первой попытке она захватила лидерство - норвежка Марен Лундбю улетела дальше, но за счет более высоких оценок судей Яковлева оказалась на вершине таблицы. После второго прыжка ее преимущество над конкурентками только увеличилось.

Итоговый результат Лидии - 273,9 балла. У Лундбю, ставшей второй, - 269. Норвежка возглавляет общий зачет Кубка мира. "Бронза" досталась словенке Эме Клинец (265,9).

Отметим, что это лишь второй случай в истории, когда российская прыгунья победила на этапе Кубка мира. В январе 2014-го Ирина Аввакумова стала первой на соревнованиях в Чайковском.