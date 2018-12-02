Борцу Ахмедову вручили "золото" Игр 2008 года

В Москве прошла торжественная церемония вручения золотой медали Олимпийских Игр 2008 года нашему борцу вольного стиля Бахтияру Ахмедову.

Чуть более десяти лет назад в Пекине в финальной схватке в весовой категории до 120 килограммов Ахмедов проиграл представителю Узбекистана Артуру Таймазову и получил "серебро". Однако спустя много лет, когда Международный олимпийский комитет устроил перепроверку взятых в Пекине допинг-проб, Таймазов был уличен в употреблении запрещенных веществ туринабол и станозолол.

В апреле 2017-го МОК официально лишил нарушителя антидопинговых правил золотой награды. Еще какое-то время ушло на рассмотрение и отклонение апелляции Таймазова в Международном спортивном арбитражном суде (CAS).

И вот наконец-то Ахмедову вручена его заслуженная награда. Причем свою спортивную карьеру он завершил уже шесть лет назад, в 2012 году.