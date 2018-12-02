Центрально-Европейский университет уезжает из Будапешта

Противостояние между правительством Венгрии и Центрально-Европейским университетом, основанным четверть века назад в Будапеште миллиардером Джорджем Соросом, завершается - и, похоже, не в пользу финансиста из США.

Накануне, 1 декабря, истек срок ультиматума, предъявленного американскому вузу в рамках обновленного венгерского законодательства об образовании. Поскольку университет, с точки зрения властей республики, его не выполнил, ему грозит лишение лицензии. Руководство учебного заведение уже объявило о переезде из Будапешта в Вену. Как писала "РГ", весной прошлого года премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил структуры американского бизнесмена во вмешательстве во внутренние дела республики и попытке влиять на них через общественное мнение, в том числе - образовательные программы. Тогда правительство внесло в парламент законопроект, регламентирующий деятельность иностранных учебных заведений. Согласно новым требованиям, каждый такой вуз должен иметь филиал в стране регистрации. У Центрально-Европейского университета, выдающего дипломы венгерского и американского образцов, отделения в США не было. За последние месяцы руководство вуза пыталось найти выход из коллизии, заключив соглашение с частным Бард-колледжем в штате Нью-Йорк, однако инспекторы из Будапешта признали эту сделку неправомочной. Напомним, что выходец из Венгрии Сорос открыто агитирует за отстранение от власти действующего правительства республики и лоббирует массовое размещение там беженцев, что идет вразрез с политикой консервативной правящей партии Фидес.