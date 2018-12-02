Число задержанных после беспорядков в Париже возросло до 255 человек

Не менее 255 человек были задержаны сотрудниками правоохранительных органов после столкновений "желтых жилетов" с полицией в Париже. Ранее было известно о порядка 140 задержанных.

Об этом сообщает BFMTV. Как отметил прокурор, правоохранители "намерены привлечь к уголовной ответственности всех лиц, ответственных за акты насилия и разрушения, которые будут доказаны, а также не допустить безнаказанности и неприемлемых злоупотреблений, совершенных в Париже".

Отмечается, что наряду с мирно настроенными демонстрантами на акции вышли и более радикально настроенные люди. Они нападали на полицейских, пытались баррикадироваться, жгли машины и били витрины. Против протестующих были применены водометы и слезоточивый газ.

По последним данным, в беспорядках пострадали 95 человек, среди них - 14 полицейских.

Ранее сообщалось, что в отличие от Парижа в других городах страны, таких, Марсель, Ницца, Лион, выступления "желтых жилетов" проходили относительно мирно. Правда, в городе Ле-Пюи-ан-Велее (департамент Верхняя Луара) манифестанты пытались взять приступом здание местной префектуры, но были остановлены жандармами.

Движение "желтых жилетов" было создано две недели назад в знак протеста против решения Елисейского дворца повысить цены на топливо и последовавшего за этим снижения покупательной способности французов.