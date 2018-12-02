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02.12.2018 12:33
Рубрика: В мире

Число задержанных после стычек с полицией в Париже возросло до 412

Не менее 412 человек были задержаны в субботу после столкновений "желтых жилетов" с французской полицией в Париже. Ранее было известно только о 255 задержанных.

Об этом сообщает Le Figaro. По информации газеты, в воскресенье под стражей остаются 378 человек. При этом в беспорядках пострадали 133 человека, среди которых - 23 сотрудника правоохранительных органов.

Фото: depositphotos.com
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Представитель правительства Франции Бенжамен Гриво в свою очередь заявил, что в связи со сложившейся ситуацией не исключено введение в стране режима чрезвычайного положения. Все возможные варианты развития событий будут обсуждаться позже в воскресенье на совещании французского президента Эмманюэля Макрона с премьером и рядом министров. Ранее Макрон уже осудил насилие и пообещал, что все ответственные за него понесут соответствующее наказание.

Движение "желтых жилетов" было создано две недели назад в знак протеста против решения Елисейского дворца повысить цены на топливо и последовавшего за этим снижения покупательной способности французов.

В мире Европа Франция
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