В майском указе президента поставлены амбициозные цели повышения средней продолжительности жизни россиян и сокращения смертности от основных заболеваний.

Какие задачи предстоит в связи с этим решить законодателям, "РГ" рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Дмитрий Анатольевич, какие изменения в здравоохранении, на ваш взгляд, требуются для достижения ориентиров, поставленных в майском указе президента?

Дмитрий Морозов: Для достижения целей, поставленных в указе, необходимо четко следовать поставленным задачам в условиях соблюдения финансовой дисциплины. В федеральном бюджете на 2019 год на здравоохранение запланировано выделение беспрецедентных средств - на 17 процентов больше по сравнению с 2018 годом. В связи с этим важным является контроль за их расходованием. Необходимо повысить доступность медицинской помощи в первую очередь в сельских населенных пунктах.

Предстоит построить врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты в населенных пунктах с численностью населения от 100 до двух тысяч человек, использовать мобильные медицинские комплексы в населенных пунктах, где живут менее 100 человек. Отдельное внимание требуется уделить обеспечению медицинских организаций квалифицированными кадрами, устранению дисбаланса и дефицита кадров как в первичном звене, так и на уровне стационаров. Необходимо обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, а также сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни. Приоритетным направлением также является здоровье старшего поколения - развитие геронтологической помощи, расширение первичной медико-санитарной помощи людям старших возрастов. В октябре наш комитет провел "круглый стол", посвященный медицине старшего поколения. Мы говорили о подходах, которые в течение всей жизни человека обеспечивали бы сохранение его здоровья, профилактику, диспансеризацию, вакцинацию, необходимое лечение, в том числе лекарственную терапию.

Как необходимо расставить приоритеты для выполнения Нацпроекта "Здравоохранение"? Какое место отводится в нем вопросам лекарственного обеспечения?

Дмитрий Морозов: Нацпроект "Здравоохранение" состоит из 8 федеральных проектов. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями - основными причинами преждевременной смертности. Третий проект - совершенствование детского здравоохранения, включая строительство детских поликлиник и больниц, обновление инфраструктуры и внедрение новых профилактических технологий. Четвертый - развитие первичной медико-санитарной помощи, от реализации которого зависит успешность первых трех.

Существующая система лекарственного обеспечения малопродуктивна и не учитывает потребности конкретного человека

Остальные проекты направлены на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами, развитие системы управления качеством медпомощи, создание единого цифрового контура отрасли и развитие экспорта медицинских услуг. Несмотря на отсутствие отдельного проекта по лекарственному обеспечению, его роль нельзя недооценить. Ведь около 70 процентов всех назначений врачей относятся к лекарственной терапии.

И для общества обеспечение современными лекарственными препаратами выступает индикатором доступности и качества медицинской помощи.

Можно ли назвать систему лекарственного обеспечения, сложившуюся в нашей стране, адекватной поставленным задачам?

Дмитрий Морозов: За последние годы много сделано в этом направлении. За последние шесть лет зарегистрировано почти три тысячи отечественных лекарственных препаратов, полностью отвечающих критериям качества и безопасности, локализуется производство импортных препаратов на территории России. Ежегодно пересматриваются перечни лекарственных препаратов, в том числе перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Уже 10 лет реализуется программа "7 высокозатратных нозологий", которая финансируется из средств федерального бюджета. Она позволила улучшить качество и продолжительность жизни десяткам тысяч людей.

С 1 января следующего года в эту программу войдут еще 5 орфанных заболеваний. За счет средств федерального бюджета также финансируются лекарства для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов, для вакцинации в соответствии с Национальным календарем прививок. Но в то же время, и на это обратил внимание президент на совещании по вопросам повышения эффективности лекарственного обеспечения, существующая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна и не учитывает потребности конкретного человека. В целом на лекарственное обеспечение ежегодно тратится более 380 миллиардов рублей бюджетных средств. Мы должны понимать, рационально ли они используются и позволяют ли снять с населения дополнительные расходы на необходимые лекарства. В связи с этим необходимо разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение доступности лекарственной терапии.

Программа "7 высокозатратных нозологий" позволила улучшить качество и продолжительность жизни десяткам тысяч людей

Какие проблемы лекарственного обеспечения, по-вашему, необходимо решить в первую очередь?

Дмитрий Морозов: К сожалению, не во всех регионах известно, какое число жителей имеет право на льготные лекарства, сколько человек пользуются льготой и по какой из государственных программ. Мы сталкиваемся с тем, что один и тот же человек может быть и федеральным, и региональным льготником, но при этом объем лекарственной терапии различается. Граждане массово отказываются от федеральных льгот в пользу денежной компенсации и при этом получают лекарства за счет регионального бюджета. Около 80 процентов федеральных льготников отказались от получения набора социальных услуг в натуральной форме, что привело к дополнительной нагрузке на региональные бюджеты и усилило неравенство в лекарственном обеспечении.

Кроме того, качество амбулаторного льготного обеспечения снижается из-за проблем организационного характера, недостатков в логистике и управлении товарными запасами. Это приводит к дефициту одних лекарств и к избытку других с формированием просроченных остатков.

Для решения этого вопроса необходим единый регистр льготополучателей, соединивший и федеральный, и все региональные сегменты, а также единый перечень лекарств для их обеспечения.

Необходимы единые требования к региональным информационным системам, в том числе для управления льготным лекарственным обеспечением.

Какие конкретные решения кажутся вам необходимыми в отношении дорогостоящих, инновационных, орфанных и т.п. препаратов, лекарств для детей?

Дмитрий Морозов: В первую очередь нужно продолжить те начинания, которые уже реализуются. Рациональное финансирование программ по обеспечению лекарственными препаратами больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, гепатитами, 7 высокозатратных нозологий. Развитие сети сосудистых центров, дооснащение их необходимым оборудованием и кадрами, а также повышение качества и доступности помощи больным, начиная с профилактики и заканчивая здоровым образом жизни. Грандиозные изменения намечены в онкологической службе.

Необходим единый регистр льготополучателей, который соединит и федеральный, и все региональные сегменты

На 2019-2021 годы на федеральный проект борьбы с раком предусмотрено 470,6 миллиарда рублей. Планируется переоснащение более 100 региональных учреждений, дальнейшее развитие федеральных онкологических центров с формированием сети протонных центров - наиболее инновационной части ядерной медицины. Что касается лекарств, то нужно продолжить работу, направленную на развитие фармпромышленности в части локализации по полному циклу производства дорогостоящих инновационных препаратов для лечения, в первую очередь, онкологических больных и орфанных заболеваний, выпуска детских форм лекарств. Очень важно решить вопрос обеспечения сильнодействующими и наркосодержащими препаратами паллиативных пациентов и внедрения неинвазивных форм наркотических препаратов. Сегодня все лекарства опийной группы производятся из импортных субстанций из-за запрета культивирования снотворного мака. Минпромторг разработал законопроект, снимающий данный запрет. Кроме того, медицинские работники, опасаясь уголовного преследования, часто не выписывают и не используют наркотические препараты. В связи с этим необходимо декриминализовать действия медиков и фармацевтических работников в случае нарушения правил оборота наркотических средств.

17 процентов составит повышение расходов федерального бюджета на здравоохранение в 2019 году

Есть ли среди законопроектов, над которыми сейчас работает комитет, те, что касаются лекарственного обеспечения?

Дмитрий Морозов: На днях президент РФ подписал закон, устанавливающий механизм ввода лекарств в гражданский оборот. Он направлен на создание эффективного механизма контроля качества препаратов. Идет подготовка ко второму чтению законопроекта, который предоставит Росздравнадзору право на проведение контрольной закупки, в том числе с целью проверки соблюдения правил отпуска лекарств и запрета продажи фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных лекарств. Ко второму чтению готовится законопроект, разрешающий аптечным и ветеринарным аптечным организациям осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарствами дистанционным способом. Кроме того, 21 ноября 2018 г. правительство внесло в Госдуму законопроект по государственному регулированию цен на препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Он предусматривает обязательную перерегистрацию предельных отпускных цен на них, что повысит уровень госконтроля за ценами.

Обращаются ли граждане в комитет, к вам лично по вопросам лекарственного обеспечения? Как вы их решаете?

Дмитрий Морозов: Граждане обращаются к нам по разным проблемам, в том числе по вопросам оказания им медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Мы разъясняем гражданам их права, процедуру получения лекарств, тесно взаимодействуем с органами исполнительной власти субъектов РФ и вместе с ними ищем способы оказать помощь тем, кто в ней нуждается.