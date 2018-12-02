В первый день декабря "Единой России" исполнилось 17 лет, а у общественных приемных партии был юбилей - 10 лет с начала их работы. Эти события "единороссы" отметили Единым днем приема граждан. Председатель ЕР, премьер-министр Дмитрий Медведев выслушал просьбы населения в центральной общественной приемной в Москве.

За десять лет работы общественных приемных в партию обратились 7,7 миллиона человек. "Люди приходят с разными темами и проблемами, по которым нужно достаточно быстро искать квалифицированный и, самое главное, наиболее эффективный ответ, - обратился председатель "единороссов" к остальным приемным, которые были в этот момент на видеосвязи. - В результате вашего общения мы, по сути, вырабатываем новые законодательные инициативы".

Многодетная мать Светлана Палкина из Москвы попросила Медведева об изменении действующего законодательства таким образом, чтобы семья могла использовать средства материнского капитала для решения жилищного вопроса, построив себе дом на участке в садовом товариществе. Сейчас закон этого не допускает.

Вопрос пока не решен, признал Дмитрий Медведев. Он заметил, что люди, которые давно живут в таких садовых некоммерческих товариществах, воспринимают их как свое жилье и им все равно, какой у этих земель правовой статус. "Расширение возможности использования материнского капитала, в том числе на земельные участки, которые существуют в таких товариществах, вполне обоснованно", - считает Медведев.

За десять лет работы общественных приемных в партию обратились 7,7 миллиона человек

Палкина также попросила подумать о статусе многодетной семьи и принять соответствующий закон, который, как понял премьер-министр, объединил бы в себе все нормы, относящиеся к таким семьям, разбросанные по всему законодательству. "Давайте мы обсудим с законодателями, чтобы подготовить изменения, позволяющие собрать все постановления, касающиеся многодетных семей, в одном нормативном акте", - сказал председатель ЕР.

Жительница подмосковного Ногинска Наталья Державина обратилась с просьбой включить ее дом 1951 года постройки в программу расселения ветхого и аварийного жилья. Признан таковым он был в 2014 году, когда действующая программа уже была сформирована. Дмитрий Медведев заявил, что правительству нужно подготовить правила расселения, чтобы механизм носил пролонгированный характер. "Сейчас мы готовим закон на эту тему, причем его нужно сделать максимально сбалансированным - так, чтобы всем, прежде всего самим региональным властям при поддержке федерального центра, этот закон по силам было выполнить", - уточнил глава кабмина.

Дмитрий Позов из Краснодарского края убедил премьер-министра, что механизмы развития необходимо централизовать. "Мы деньги на эту тему имеем в разных программах, но вот ваше обращение убеждает меня в необходимости все-таки объединить эти средства и сохранить вот эту самую программу социального развития села не только на период до окончания этого года, но и на ближайшую перспективу", - заявил Медведев.

За медиков просил доктор медицинских наук, заслуженный врач России Евгений Фомин из ЗАТО "Озерск" Челябинской области. Он обратил внимание, что такие территории непривлекательны для молодых специалистов, уезжающих в те города, где действуют программы поддержки. Выходом из ситуации Фомин видит включение ЗАТО и учреждений Федерального медико-биологического агентства в программу единовременных компенсационных выплат.

"Думаю, что это вполне справедливая постановка вопроса, поскольку, скажем прямо, я не вижу принципиальной разницы", - согласился премьер-министр. И в ЗАТО, и в моногородах проблемы во многом одинаковые, заметил он, пообещав дать поручение оценить масштабы проблемы.

С Дальнего Востока пришла просьба дать землю. В начале ноября президент Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный. Правительству он дал три месяца, чтобы привести законодательство в соответствие с указом.

Жители этих регионов уже хотели бы использовать возможности, которые есть у населения Дальнего Востока. Забайкалец Чингиз Бальжинимаев по видеосвязи рассказал, что его семье, занимающейся личным подсобным хозяйством, очень пригодилась бы земля для выпаса и покоса - ведь у них 56 голов крупного рогатого скота. "Дальневосточный гектар" в этой ситуации им был бы в помощь.

- Я не вижу ни одного основания, по которому нужно было бы в этой просьбе отказать, потому что действительно Забайкальский край стал частью Дальневосточного федерального округа, соответственно все программы, которые действуют в Дальневосточном округе, распространяться должны и на Забайкальский край. Поэтому мы обязательно предусмотрим изменения законодательства и соответствующих программ для того, чтобы распространить действие правил по "дальневосточному гектару" и на Забайкальский край, - ответил ему глава правительства, уточнив, что это касается и Бурятии.

Только за четыре юбилейных дня в общественные приемные ЕР обратилось порядка 215 тысяч граждан.