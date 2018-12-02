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02.12.2018 23:57
Рубрика: В мире

Саммит прошел гладко

В кулуарах встречи G20
Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск №7734 (271)
Встречей на полях саммита между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпинем завершилось в субботу вечером представительное заседание лидеров стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

Во время двухчасового рабочего ужина Трампа и Цзиньпиня угощали от души: массивными кусками аргентинской говядины, овощным салатом и блинами с карамелью. Настроение лидеров двух крупнейших экономик мира во многом было благодушным. Так, глава Белого дома в начале встречи охарактеризовал свои отношения с Си Цзиньпинем как "невероятные". А спустя несколько часов в Белом доме сообщили, что стороны достигли договоренности не вводить каких-либо новых таможенных пошлин.

По оценкам МВФ, из-за усиления торговой напряженности между двумя странами к 2020 году мировой ВВП может снизиться на 0,75 процента. Все это время, с тех пор, как президент США время от времени угрожал повысить с 1 января 2019 года с 10 до 25 процентов тарифы на импорт китайских товаров в Соединенные Штаты, Уолл-стрит постоянно лихорадило, а экономики стран мира просчитывали степень рисков. Если бы Вашингтон ввел пошлины в размере 25 процентов, мировой ВВП к концу 2020 года, отмечали эксперты, уменьшился бы уже на один процент.

Отметим, что 19 из стран - членов "Большой двадцатки" согласились поддержать Парижское соглашение по борьбе с изменением климата, при этом Соединенные Штаты дали понять, что отвергают его, и назвали этот документ "убийственным", призвав к использованию альтернативных источников энергии, включая сланцевый газ. "Ряд стран колебались (...), чтобы подтвердить свою приверженность Парижскому соглашению, и поэтому это была одна из самых больших дипломатических битв в ночь на субботу, призванная сохранить его", - сказал Aгентству Франс Пресс источник, близкий к переговорам.

Фото: РИА Новости
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В декларации отмечается, что доклад ООН, в котором международная организация предупреждает о нанесенном ущербе от глобального потепления, "будет намного хуже, чем предполагалось ранее", а также выражается поддержка заседанию ООН по климату в Польше, которое призвано определить, как страны будут выполнять обязательства, принятые в Парижском соглашении.

Эксперты аналитических центров в целом скептически оценили документ, принятый на саммите. "Это самое слабое заключительное коммюнике, когда-либо принятое на G20. Оно поднимает вопрос о доверии "Большой двадцатки" к вопросам как торговли, так и климата", - сказал Томас Бернес, эксперт Центра инноваций в области международного управления и бывший канадский переговорщик на подобных саммитах. "Были моменты, когда мы думали, что все потеряно, - сказал в интервью ВВС один европейский чиновник, - и моменты, когда мы тратили два часа на обсуждение одного предложения". Сами мировые лидеры признавались в кулуарах саммита, что он "прошел гладко" и более конструктивно, чем встреча представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона, состоявшаяся две недели назад, на которой также обсуждались вопросы мировой торговли. При этом эксперты и ведущие СМИ положительно оценили конструктивную позицию Москвы, подчеркнув ее вклад в выработку итогового соглашения в части вопросов торговли и миграции.

Отметим также и тот факт, что впервые в истории саммитов лидер крупнейшей экономики мира отказался от участия в итоговой пресс-конференции.

Свой отказ Дональд Трамп объяснил необходимостью почтить память бывшего президента Джорджа Буша-старшего, который умер в пятницу в возрасте 94 лет. Его кончина, тем не менее, не заставила американского президента немедленно покинуть Аргентину, а остаться в Буэнос-Айресе еще на добрых 12 часов. Следующий саммит G20 пройдет в японской Осаке в июне 2019 года.

В мире США В мире Восточная Азия Китай В мире Южная Америка Аргентина Саммит G20 в Аргентине
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