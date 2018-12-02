В понедельник за нашу сборную в матче с чехами может дебютировать человек, меньше месяца назад получивший российский паспорт.

Джоэл Боломбой недавно дебютировал за ЦСКА в матче с "Жальгирисом". Теперь он ждет первого матча в сборной. Фото: РИА Новости

Новичок ЦСКА Джоэл Боломбой пропустил начало сезона из-за того, что ждал оформления всех нужных документов. Клуб хотел заявить его как россиянина, ведь мама Боломбоя - русская, а папа конголезец. В три года наш герой переехал с родителями в США. Теперь он уже на правах гражданина РФ выходит на паркет в майке лучшего клуба России и получил вызов в сборную. По пути из Мадрида, где Джоэл помог ЦСКА обыграть действующего чемпиона Евролиги "Реал" (93:88), в Москву, где его ожидал тренерский штаб национальной команды, Боломбой ответил на вопросы "РГ".

Год назад могли себе представить, что окажетесь в России, в ЦСКА, получите приглашение в сборную? Какие эмоции испытываете в связи с такими переменами в жизни?

Джоэл Боломбой: Я вдохновлен этим. Конечно, год назад я бы не смог такого вообразить, но очень рад тому, как все складывается. На самом деле вся моя карьера, начиная с колледжа, складывается абсолютно непредсказуемо. Так что в этом смысле я даже не удивлен (улыбается). Мне очень нравится в ЦСКА, нравится философия главного тренера, атмосфера в команде. Город, болельщики, клуб - все здорово. Уверен, и в сборной будет то же самое. С нетерпением жду этого опыта и очень хочу сыграть за Россию.

Какой была ваша первая реакция на предложение из Москвы?

Джоэл Боломбой: Я знал, что ЦСКА следит за мной, когда играл в "Юте". Один из тренеров сказал об этом. На тот момент все было на уровне интереса, так что я не забивал себе голову лишними подробностями и концентрировался на игре. Поэтому все происходило постепенно. Я, в свою очередь, прекрасно знал о ЦСКА, в какой баскетбол играет команда. Знал и о Евролиге, поскольку в Америке общался с ребятами, поигравшими в Европе.

Вы играли в "Юте", где много лет провел нынешний президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. Там его помнят?

Джоэл Боломбой: Ну конечно, как можно забыть Кириленко (улыбается). Мы с ним даже встречались в Юте, поужинали. Тогда он мне и рассказал, что надеется увидеть меня в составе сборной России. Это здорово, что такой человек возглавляет российский баскетбол. Мне нравится то, что он делает, как он мыслит.

А с главным тренером сборной Сергеем Базаревичем встречались? Понимаете, что он ждет от вас и как планирует использовать?

Джоэл Боломбой: Да, мы встречались несколько раз, разговаривали. Знаю, что его помощники приходили на матч ЦСКА против "Жальгириса" в Евролиге, который стал моим дебютом. Поэтому я прекрасно понимаю задачи сборной - попасть на чемпионат мира, пройти отбор на Олимпиаду. Впереди очень важные матчи, в которых надо обязательно побеждать. И я надеюсь команде в этом помочь.

Как ваш русский язык? В сборной ведь все общение будет на нем?

Джоэл Боломбой: Потихоньку улучшается. Конечно, поскольку я уехал в США совсем маленьким, то почти все забыл. Но постепенно вспоминаю, прогрессирую. Я практически все уже понимаю, могу общаться. Выходя из дома, никаких проблем с коммуникацией нигде не испытываю - могу объяснить людям, что мне нужно, и понять, что мне ответят.

Джоэл Боломбой: С главным тренером сборной Сергеем Базаревичем встречались несколько раз, разговаривали. Я очень надеюсь помочь команде

Вы ведь в трехлетнем возрасте уехали. Как так получилось?

Джоэл Боломбой: Мои родители учились в Москве, но в какой-то момент решили искать лучшую жизнь и переехали. Это было еще в 90-х, и я почти не помню ничего из того времени. Толком даже не знаю причин, почему мы оказались в США.

А баскетболом как начали заниматься?

Джоэл Боломбой: Многие играют в баскетбол с очень раннего возраста, но у меня другая история. Я начал уже в седьмом классе, в 13 лет. До этого пробовал легкую атлетику, теннис, американский футбол. Я жил в Техасе, там очень жарко. И в конечном итоге захотел заниматься таким видом спорта, в котором не надо быть на раскаленной улице - в помещении мне нравилось больше. Ну а поскольку я всегда был высоким, хорошо прыгал, то оказался в баскетбольной секции. Мне понравилось, и при переходе в старшую школу в 15 лет я понял, что хочу заниматься этим серьезно. В Америке если ты хороший спортсмен, то можешь попасть в колледж и учиться там бесплатно. Это стало моей целью, и я упорно шел к ней.

Нет разочарования от того, что в НБА удалось сыграть всего в 18 матчах, а большую часть времени провели в младшей G-лиге?

Джоэл Боломбой: Никакого разочарования. Это нормальная ситуация для большинства молодых игроков. Если тебя не выбрали в первом раунде, тебе никто не гарантирует контракта. Меня выбрали во втором раунде, поэтому я прекрасно осознавал: надо работать и доказывать всем, что я - хороший игрок. У меня было двухлетнее соглашение с "Ютой", и я выкладывался по максимуму что в матчах НБА, что в G-лиге. Я многому научился за это время, поэтому нисколько не сожалею.

Если бы ЦСКА выступал в НБА, на какое место команда могла бы рассчитывать?

Джоэл Боломбой: Тут трудно сравнивать, поскольку слишком уж много отличий. Могу только сказать, что у нас очень хорошая команда, отличный тренер, организация всего на высшем уровне.

Вы успели сыграть три матча за ЦСКА в Евролиге. Какие впечатления остались от дебюта?

Джоэл Боломбой: Все отлично. Главное, чтобы команда побеждала в каждом матче. Да, я не мог играть в начале сезона, но постоянно был с командой - прошел сборы, тренировался, поддерживал себя в форме. Многому научился за это время у тренеров и у ребят и с нетерпением ждал момента, когда смогу выходить на площадку. Очень рад, что это произошло. Всем прекрасно понятно, чего от нас ждут в этом сезоне. Надо продолжать работать, становиться все лучше и лучше, чтобы в решающий момент быть в оптимальном состоянии.

Успели почувствовать различия между европейским баскетболом и американским?

Джоэл Боломбой: Как мне кажется, главное различие - в НБА больше высоких ребят. Даже на позициях защитников. Второй момент - в Европе более командный баскетбол. Если в Америке есть одна-две, иногда три главные звезды в команде, а остальные выполняют поддерживающую функцию, то здесь все по-другому. Никому не интересно, сколько ты набрал очков или сделал подборов - ты должен играть прежде всего на команду. И только общий успех имеет в итоге значение.

Как обустроились в Москве в бытовом плане? Что успели посмотреть?

Джоэл Боломбой: Отлично. В прошлом месяце приезжали родители - погостили пару недель. У меня не так много свободного времени, чтобы все как следует изучить. Но в центре, конечно, побывали - погуляли по Красной площади. Мне нравится в Москве - красиво, много людей, хороший шопинг. В бытовом плане никаких проблем.

Получив гражданство, чувствуете себя в России дома?

Джоэл Боломбой: Я всегда ощущал связь с Россией хотя бы потому, что моя мама русская. Но все равно это особенный момент - вернуться, получить российский паспорт, стать частью ЦСКА. А теперь еще и вызов в сборную.

А вы осознаете, что не всем ваше появление в сборной может понравиться? Хватает ведь тех, кто против натурализации.

Джоэл Боломбой: Да, я понимаю. Это объяснимо, что кто-то придерживается такой точки зрения. Но мое дело - не рассуждать об этом, а играть в баскетбол и помогать своей команде.