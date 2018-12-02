Экс-глава МИД Германии: Украина попыталась втянуть ФРГ в войну

Украина попыталась втянуть Германию в войну после инцидента рядом с Керченским проливом. Об этом заявил в эфире немецкого канала NTV и в газете Der Tagesspiegel бывший министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль.

По его словам, "нельзя позволить, чтоб Украина втянула ФРГ в войну, тогда как она уже попыталась это сделать". Габриэль отметил это, говоря о ситуации в Черном море, которая "вызывает большую озабоченность".

Также политик раскритиковал призывы Киева закрыть международные порты для российских судов, следующих из Азовского моря и направить силы ВМС в Черное море.

Габриэль подчеркнул, что задача Берлина - это деэскалация и посредничество, а не поддержка конфликта. В этой связи он предложил добиться в Совете безопасности ООН (ФРГ с января получит там место непостоянного члена) создания миссии ООН в Донбассе. По его словам, такой шаг позволит установить перемирие и добиться отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения, что может стать первым шагом к отмене санкций.