Сейчас в нашей стране идет ряд судебных процессов с участием фармкомпаний по вопросу вывода на рынок воспроизведенных лекарственных препаратов (ЛП), т.е. лекарств-копий, или дженериков, хотя на оригинальные ЛП еще действуют патенты, защищающие права разработчиков. Патентодержатели вынуждены обращаться за защитой в суд, где зачастую можно услышать заявления, что существуют значимые превосходства дженерика над оригинальным (референтным) ЛП.

Например, что дженерик обладает "повышенной биологической активностью" по сравнению с оригинальным препаратом. Или что при производстве дженерика "стадии размола и просева" заменяются на стадии "заморозки и лиофилизации", благодаря чему "достигается резкое удешевление производственного процесса в целом". Так формируется мнение, что дженерик может иметь характеристики, отличающие его от оригинального ЛП в лучшую сторону.

И на этом основании патентная защита оригинального ЛП как бы не страдает из-за собственного патента на "улучшенное изобретение" у препарата-копии. Возможно ли это? Свой вопрос "РГ" задала представителям медицинского и научного сообщества.

- Когда я слышу утверждение, что лекарство-копия лучше оригинального ЛП, вспоминаю известное изречение: "Нельзя быть большим католиком, чем Папа Римский", - иронизирует главный клинический фармаколог комитета по здравоохранению правительства Санкт- Петербурга, кандидат медицинских наук Александр Хаджидис. - При регистрации дженерика наше законодательство не требует проведения полного цикла исследований, потому что он уже был проведен производителем оригинального ЛП. Именно поэтому, собственно, копия всегда значительно дешевле оригинала. Но у нас доходит до смешного: производитель копии заявляет, что улучшил оригинал. В чем тут подвох? По законодательству допускается, что по фармакокинетической или биологической эквивалентности для дженерика допускается люфт в размере до 20 процентов. Но поскольку у нас определение "оригинальный препарат" заменили понятием "референтный препарат", то новый дженерик может сравниваться не с оригинальным, то есть зарегистрированным впервые в мире ЛП, а с референтным. А им может быть и препарат, впервые зарегистрированный в России, то есть тоже дженерик. И новый дженерик по эффективности может отличаться от оригинального ЛП уже более чем на 20 процентов. Но если еще и вводить в его состав некие новые ингредиенты, то это уже совершенно другой ЛП, и для его регистрации необходимо провести полный цикл доклинических (ДКИ) и клинических исследований (КИ). А "улучшенных" по сравнению с оригиналом копий быть не может - это нонсенс.

- Заявление о том, что дженерик может обладать какими-то новыми характеристиками по сравнению с оригинальным ЛП, - это полная чушь, - был краток заместитель директора НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дм. Рогачева, доктор медицинских наук Алексей Масчан. - Если в состав препарата добавлены некие вещества, которые "улучшают" его, то это совершенно другой препарат, и он должен пройти весь цикл исследований, который положен по закону. В таком случае дженерик не может регистрироваться как лекарство-копия.

- Практическую ценность имеет тот факт, что оригинальные ЛП - это самые изученные лекарства,- напомнил Александр Хаджидис. - При их применении можно получить именно такой терапевтический эффект, который описан в инструкции, составленной на основании исследований оригинального ЛП. Поэтому оригинальные ЛП всегда будут иметь клиническое преимущество, но их недостаток - высокая цена, в которую заложены все расходы на исследования. А производитель дженериков по закону может не тратиться на КИ - достаточно провести исследования на фармакокинетическую эквивалентность на малом числе пациентов. Поэтому наш рынок полон препаратов-копий.

На рынок выводятся аналоги, хотя на оригинальные препараты еще действуют патенты

- Основанием для упрощенной регистрации воспроизведенных ЛП является совпадение качественного и количественного состава действующих веществ, одинаковости (в определенных пределах) формы дозирования и пути введения, - поясняет специалист по разработке и регистрации лекарственных препаратов для медицинского применения компании "Центр научного консультирования" Равиль Ниязов. - Положительные результаты исследований биоэквивалентности позволяют экстраполировать профиль безопасности и эффективности оригинального ЛП на воспроизведенный. Требуется также показать, что профиль примесей воспроизведенного ЛП не хуже референтного и что используемые вспомогательные вещества и их количество стандартны для пути введения, продолжительности применения и группы пациентов - например, для детей. При соблюдении всех этих критериев производитель копии может претендовать на упрощенную регистрацию.

Если же компания утверждает, что улучшила фармакокинетические характеристики, биодоступность препарата или оптимизировала его фармакодинамические свойства, то это противоречит концепции биоэквивалентности и требует проведения дополнительных ДКИ или КИ, чтобы доказать, что эти усовершенствования дают преимущества с точки зрения безопасности и эффективности. Но в этом случае ЛП уже не может быть признан воспроизведенным, а свою оригинальность еще должен доказать посредством полномасштабных доклинических и клинических исследований.

Дискуссия

Мария Королёва, медицинский директор компании "Сандоз":

- По законодательству воспроизведенный препарат должен быть эквивалентен или сопоставим с референтным по ряду характеристик - лекарственной форме, составу, способу введения и применения. Эквивалентными считаются разные лекарственные формы, но имеющие одинаковые способы введения и применения, обладающие сопоставимыми фармакокинетическими характеристиками и фармакологическим действием, а также обеспечивающие достижение необходимого клинического эффекта. Таким образом, препарат-дженерик может иметь дополнительные характеристики, не влияющие на фармакокинетику, эффективность и профиль безопасности, но имеющие значение и дополнительную ценность для пациента. Это может быть исключение из состава препарата какого-либо вспомогательного вещества, способного вызывать аллергические реакции, или подбор веществ, благодаря которым таблетка приобретает свойства, облегчающие процесс лечения. Например, это может быть таблетка, которую пациент может рассосать, не растворяя в воде. Или производитель организует производственный процесс так, что упаковки препарата хватает на полный курс лечения и не требуется покупать вторую упаковку. Одним из стратегических направлений деятельности компании "Сандоз" является создание именно таких препаратов с дополнительной ценностью для пациента, более удобных для применения и позволяющих снизить затраты на лечение.

Олег Прокофьев, директор по вопросам регистрации компании "Такеда":

- Воспроизведенный препарат не является полным аналогом оригинального, т.к., несмотря на необходимость его соответствия оригинальному препарату по содержанию и характеристикам действующего вещества, всегда будут отличия в составе (или количестве) вспомогательных веществ. Регистрация дженериков осуществляется на основании данных в сравнении с оригинальным препаратом, а также взятых из доступных научных источников сведений по доклиническому и клиническому применению препарата. Единственным собственным КИ в большинстве случаев является исследование биоэквивалентности воспроизведенных препаратов. В случае биосимиляров предоставляются частично собственные данные по ДКИ и КИ препарата. Однако как в случае невозможно зарегистрировать показания, отличающиеся от оригинального препарата. Но закон не запрещает производителю дженерика, проводить собственные доклинические и клинические исследования в поиске новых показаний. Как не запрещает и регистрировать показания, отличающиеся от показаний оригинатора, но исключительно на основании собственных КИ. В реальности это встречается исключительно редко, т.к. практически все свойства молекулы известны разработчику оригинального ЛП, и использование ее в других терапевтических показаниях, как правило, не оправдано.

Наталья Чукреева, директор по фармацевтической деятельности компании "Сервье ЕАЭС", д. фарм.н.:

- Законодательство России и ЕАЭС определяет воспроизведенный ЛП как имеющий такой же качественный и количественный состав действующих веществ в такой же лекарственной форме, что и референтный (в ЕАЭС - оригинальный). Его биоэквивалентность или терапевтическая эквивалентность референтному лекарственному препарату должны быть подтверждена соответствующими исследованиями. При этом дженерик не является копией референтного препарата и представляет собой результат собственной фармацевтической разработки. Однако российские, европейские и правила ЕАЭС определяют, что отличия между дженериком и референтным ЛП могут быть только в неактивных составляющих (не определяющих свойства эффективности и безопасности), а также внешнего вида лекарственной формы и типа упаковочных материалов.