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02.12.2018 13:16
Рубрика: Спорт

Ещенко: Думал, что фанаты должны быть с командой в горе и в радости

Текст: Данила Жиляев
Поведение части фанатского сообщества московского "Спартака" остается загадкой для команды. В этом признался защитник "красно-белых" Андрей Ещенко, дав большое интервью клубной пресс-службе.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Значительная часть болельщиков "Спартака" ополчилась против руководства клуба после увольнения главного тренера Массимо Каррера, а "крайним" болельщики сочли капитана Дениса Глушакова и теперь требуют, чтобы он покинул клуб. Ещенко подчеркнул, что заслуга Карреры в чемпионстве "Спартака" была велика, но не он один завоевал титул.

Фото: Андрей Варенков / РИА Новости
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"Заслуга тренера в чемпионстве есть, не спорю. Но он же не боксер и не штангист, чтобы выигрывать в одиночку. Не умаляю роли тренеров в командных видах спорта, но все-таки тренер остается на скамейке, а на поле выходят игроки. И чемпионство полуторагодичной давности было достигнуто не только благодаря тренерскому штабу, но и благодаря игрокам, сотрудникам. Вообще всем, кто имел непосредственное отношение к команде, - приводит слова Ещенко официальный сайт "Спартака". - И благодаря болельщикам, конечно, тоже. Но что произошло с некоторыми из них потом, для меня до сих пор загадка. Они создали себе идола. Мол, футболисты, руководство клуба - отстой, и только Массимо хороший. И вроде как часть фанатов не понимает, почему он ушел. Да Раньери с "Лестером" раз в тысячу лет выиграл чемпионат Англии!!! А в следующем сезоне вынужден был подать в отставку. И я тогда, честно говоря, не удивился - во всем мире с тренеров спрашивают, когда нет результата. Так было, есть и будет".

По словам Андрея, со стороны болельщиков просто нечестно поливать игроков грязью, хотя они бьются до последнего. Ещенко допустил, что ситуация раздувается искусственно, отметив, что это может быть, в том числе, следствием публикаций журналистов, считающих себя близкими к клубу но не знающих о происходящем на самом деле.

"А я-то всегда считал, что тренеры уходят, но независимо от этого болельщики всегда должны быть рядом с командой - и в горе, и в радости. В идеале мы все одна семья. А как получается сейчас? Из-за тех, кто ведется на слухи, кто уже открыто болеет против команды, страдаем не только мы, но и нормальные болельщики, которые приходят нас поддержать, - посетовал Андрей. - "Спартак" не может все время выигрывать: так не бывает. Кто-то не добежал, кто-то ошибся - мы все живые люди. Ну, так вы нас поддержите, помогите. Придумайте заряды новые, баннеры. Как было в чемпионский сезон. Дайте задора пацанам, чтобы у нас было еще больше сил и самоотдачи. Нам нужно объединиться. Тем более что у команды новый тренер".

Говоря же о Глушакове, Ещенко подчеркнул, что капитан - часть команды, и в обиду его никто из партнеров не даст. Он также опроверг слух о подтасовке при выборах Глушакова капитаном. Вместе с тем, Андрей подтвердил информацию о том, из-за чего Каррера вывел его и Дениса из состава в сентябре.

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Тогда, напомним, разразился скандал: Глушаков и Ещенко поставили "лайки" под записью в Instagram известно актера и болельщика "Спартака" Дмитрия Назарова, который опубликовал видео с критикой в адрес Карреры. Глушаков был отправлен в дубль, а Ещенко сослали "за компанию".

"За "лайк". Я потом подходил к Каррере, общался, но бесполезно. Он говорил: "Ты должен меня понять. Не могу Глушакова убрать, а тебя оставить, - сказал Ещенко, подчеркнув, что этот "лайк" был лишь поводом оправдать решение по Глушакову. - Но если у тренера был с ним конфликт, пусть между собой и решали бы. А получилось, что меня в эту историю прицепом затащили. Это, конечно, задело. Почему Каррера не сказал правду сразу?".

В настоящее время главным тренером "Спартака" является Олег Кононов. Под его руководством "красно-белые" одержали победу в РПЛ над "Крыльями Советов" 3:1, а в Лиге Европы уступили "Рапиду" 1:2.

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