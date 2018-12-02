Фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" наградили в Лондоне

Ведущий британский актер Рэйф Файнс впервые посмотрел фильм Веры Глаголевой "Не чужие" и, по его собственному признанию, был растроган. Актриса Ирина Старшенбаум получила первую в жизни международную награду. Владимир Машков впервые за долгое время выехал из России с мастер-классом, на котором признался переполненому залу, что был бы не против, если бы наших молодых артистов учили британские педагоги уровня Брайана Кокса. Это лишь часть новостей Третьей Недели российского кино, которая прошла в столице Великобритании с 25 ноября по 2 декабря.

Кстати, легенда британского кино - актер Брайан Кокс, который возглавлял жюри на Russian Film Week - в свое время дружил с Олегом Табаковым и принимал в Лондоне и мэтра, и его студентов, среди которых был и Владимир Машков. В этот раз он специально пришел на мастер-класс Машкова - теперь уже суперзвезды - вместе с сыном, представил российского артиста и, сидя на сцене, внимательно слушал все, что тот говорил. Более того, в Лондоне, в рамках RFW, прошли специальные мероприятия - Трибьют Олегу Табакову. Открылась выставка, посвященная великому артисту и педагогу, и зрителям показали в записи спектакль "Юбилей Ювелира", где он сыграл главную роль.

В прошлом году на Russian Film Week в Лондоне пришли 10 тысяч зрителей. В этом - даже еще без официальных подсчетов можно сказать, что их будет больше. Залы почти все время были переполнены. На некоторые фильмы билеты раскупались моментально. Кульминацией RFW стала церемония вручения наград Golden Unicorn Awards. В переводе на русский премия называется "Золотой Единорог". Торжественный гала-вечер прошел 1 декабря, в бальном зале отеля Sheraton Grand Park Lane на Пикадилли в лондонском Mayfair. Гостями церемонии стали Наталья Водянова, Ольга Куриленко, Лен Блаватник, Брайан Кокс, Гарри Блейн, Данила Козловский, Мария Кожевникова, Ирина Горбачева, Алексей Учитель, Марина Зудина, Павел Табаков, Джо Альварес и другие.

Победителям в девяти номинациях были вручены статуэтки Единорога из богемского хрусталя, содержащие 24-каратное золотое напыление. Награды распределились следующим образом. Сразу трех "Золотых Единорогов" в Россию увозит фильм "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Это призы за "Лучший фильм" (режиссер Александр Хант), "Лучший сценарий" (автор сценария Алексей Бородачев) и Евгений Ткачук, сыгравший Витьку Чеснока, назван "Лучшим артистом". Александр Хант с командой сейчас снимают новый фильм "Межсезонье", на который собирают деньги на краудфантинге. Гости торжественного вечера в Лондоне задумались о том, как ему помочь - настолько по душе пришелся многим дебют молодой вгиковской поросли.

Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме Кирилла Серебренникова "Лето", названа "Лучшей актрисой". Получая статуэтку Единорога, она призналась, что это первая ее международная награда. "Золотого Единорога" в номинации "Лучший восходящий талант" получил Тимофей Жалнин, режиссер фильма "Двое”. Спецприз от организаторов вручили Даниле Козловскому. Его фильм "Тренер" завершил Неделю российского кино. И награду артисту дали с формулировкой "За воспитание молодого поколения". "Лучшим документальным фильмом" названа "INTOнация большой Одессы" режиссера Александра Бруньковского. Картину в столице Великобритании представляла одна из главных героинь - актриса Оксана Фандера. И ей, и фильму был оказан очень теплый прием, в Pushkin House, где проходил конкурсный показ, билеты были раскуплены в один момент. Награду в номинации "Лучший короткометражный фильм" вручили ленте "Знак" (режиссеры Светлана Самошина, Анна Арушанян).

"Золотые Единороги" достались и фильмам, сделанным за пределами нашей страны, но посвященным российской тематике. Тут "Лучшим игровым фильмом" признали работу "Серхио и Сергей" кубинского режиссера Эрнесто Даранаса. Лента снята в копродукции с Испанией. "Лучшим документальным фильмом" в данной категории стала "Война снайпера" режиссера Ольги Шехтер (США, Украина, Россия).

Британский актер Брайан Кокс, президент Международного жюри "Золотого единорога", отметил высокий уровень номинантов. "В этом году особая честь - участвовать в Неделе российского кино и премии "Золотой Единорог". Учитывая политическую ситуацию, важно поддерживать и укреплять наши культурные связи. Фильмы, которые я видел за последнюю неделю, были потрясающими, они сделаны на необычайно высоком уровне, такого уровня я не видел в течение долгого времени. Выбор нашего жюри был очень тяжелым", - сказал он.

Филип Перкон, основатель и генеральный продюсер Golden Unicorn Awards, подчеркнул, что "через фильмы, образы и живое общение с создателями картин иностранные зрители смогут увидеть настоящую Россию и составить собственное мнение о ней".

На Гала-ужине состоялся благотворительный аукцион в поддержку Фонда помощи детям "Обнаженные сердца", основанного Натальей Водяновой. Было продано 6 лотов, за которые выручили 160 000 фунтов стерлингов.

Наталья Водянова сказала так: "искусство кино давно идет рука об руку с благотворительностью, и я счастлива, что сегодня оно позволяет нам развивать службы сопровождения для семей, воспитывающих детей с особенностями развития в России".

Кстати



Стоит еще раз отметить, хотя "РГ" писала об этом подробно, что в рамках Недели российского кино в Великобритании в Лондоне впервые прошли индустриальные мероприятия RFW Industry Days, которые были организованы при поддержке Российского экспортного центра. Во второй день программы состоялся питчинг, на котором российские кинематографисты представили свои проекты потенциальным партнерам из Англии под брендом "Made in Russia" - под ним новое российское кино уже знают на ведущих кинорынках и кинофестивалях мира.