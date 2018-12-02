ФНС раскрыла информацию о долгах компаний по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала в открытом доступе сведения о задолженности юрлиц по налогам.

Информация поможет расширить возможности для проверки бизнесом контрагентов, снизить налоговые риски для добросовестных налогоплательщиков.

Сведения затруднят работу фирм однодневок, которые как раз создаются для ухода от налогов.

В списке налоговых должников почти более трети всех зарегистрированных в России юридических лиц (1,5 миллиона компаний), свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".