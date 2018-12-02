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02.12.2018 19:45
Рубрика: Экономика

ФНС раскрыла информацию о долгах компаний по налогам

Текст: Татьяна Шадрина

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала в открытом доступе сведения о задолженности юрлиц по налогам.

Фото: Виталий Безруких
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Информация поможет расширить возможности для проверки бизнесом контрагентов, снизить налоговые риски для добросовестных налогоплательщиков.

Сведения затруднят работу фирм однодневок, которые как раз создаются для ухода от налогов.

В списке налоговых должников почти более трети всех зарегистрированных в России юридических лиц (1,5 миллиона компаний), свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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